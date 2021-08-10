Стало известно, принимает ли больница Владикавказа больных после гибели пациентов

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания рассказали ФАН, продолжает ли республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе принимать пациентов.

Несмотря на явное улучшение эпидемиологической ситуации и вакцинацию населения, коронавирусная инфекция продолжает шествовать по стране. Например, в управлении Роспотребнадзора в Северной Осетии сообщили, что по состоянию на 10 августа на территории республики зарегистрировано 19 465 случаев (67 — за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией: 454 человека проходят лечение в медучреждениях республики, 18 715 человек выздоровели, 296 — скончались.

Роспотребнадзор сообщает, что прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием в установленном порядке. Кроме того, медики республики просят людей соблюдать масочный режим и санитарные меры.

«Уважаемые жители республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования! При наличии температуры и признаков ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по месту жительства», — сказано в сообщении.

Корреспондент ФАН связался с пресс-службой министерства здравоохранения Северной Осетии, чтобы узнать, продолжает ли больница во Владикавказе, где накануне погибли девять человек из-за поломки кислородной системы, принимать пациентов. В ведомстве сообщили, что медицинское учреждение продолжает работать в штатном режиме.

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи принимает пациентов. Все пациенты продолжают оставаться в больнице», — рассказали в пресс-службе минздрава республики.

Напомним, 9 августа в одной из больниц Владикавказа прорвало трубу с кислородом. Вследствие аварии погибли девять человек, находившиеся в реанимации. Их жизнедеятельность обеспечивали аппараты искусственной вентиляции легких. Следственными органами возбуждено уголовное дело, устанавливаются детали инцидента.