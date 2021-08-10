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Лионель Месси официально стал игроком «Пари Сен-Жермен»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:28
Спорт
Лионель Месси официально стал игроком «Пари Сен-Жермен»
Global Look Press  /  Daisuke Nakashima/AFLO

Париж, 10 августа. Бывший форвард «Барселоны» прибыл во Францию и готов к процедуре подписания контракта с «ПСЖ». Борт с семьей футболиста совершил посадку в аэропорту Парижа несколько минут назад.

Официальный Instagram-аккаунт клуба «Пари Сен-Жермен» выпустил видео, посвященное футболисту. В материале видны изображения шести «Золотых мячей», которые выиграл Месси, на фоне Эйфелевы башни. Подписчики сразу поняли, о ком идет речь, когда в кадре появилась картинка с формой сборной Аргентины, цифрой десять и татуировками.

Примечательно, что рейс Барселона Париж стал самым отслеживаемым в специальном приложении Flightradar 24. Всего за полетом личного самолета игрока наблюдали порядка 42 тыс. человек в онлайн-формате.

Ранее отец футболиста Лионеля Месси подтвердил его переход из «Барселоны» в «ПСЖ». Ожидается, что аргентинец подпишет двухлетний контракт с вице-чемпионом Франции.

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