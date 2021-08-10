Омбудсмен Семенова объяснила, почему не следует экономить на отдыхе

Санкт-Петербург, 10 августа. Российским туристам не рекомендуется экономить на отдыхе, так как потраченные на это средства являются инвестицией, позволяющей проработать до следующего отпуска.

Экономия на отдыхе может лишить человека эффекта от отпуска. Такое мнение на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», выразила общественный омбудсмен по индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

«Ваш отдых — это не трата денег. Это инвестиции. Инвестиции в то, как вы будете работать в следующий период времени. То есть отдохнув, вы набираете силы, чтобы проработать до следующего отпуска», — объяснила она.

Эксперт также прокомментировала возобновление чартерного авиасообщения с Египтом. Она отметила, что стоимость отдыха на территории государства по четырехзведочному туру обойдется примерно в 35-40 тысяч рублей на одного человека. В эту стоимость входят отель, проживание, страховка, перелет и питание по системе «все включено».

Как сообщалось ранее, туристический сезон в Египте начнется в сентябре. Зимой же египетское направление станет приоритетным среди российских туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.