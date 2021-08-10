Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 18:33
18:31
Общество
Русские друзья научили американца бороться с похмельем
18:29
Общество
«Будем бороться»: Буланова отреагировала на отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга
18:28
Происшествия
«Проиграл»: мужчина утонул в озере в Приморье, не переплыв его на спор 
18:26
Происшествия
«Вовремя с морей вернулись»: штормовые волны затопили пляжи с палатками в Приморье
18:25
ФАН-ТВ
Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
18:21
Политика
Общественник Тамим попросил Россию навести порядок в Афганистане после 20 лет "помощи" США
18:19
Общество
Агрессивная калининградка выгнала с детской площадки маленького ребенка и инвалида
18:17
Общество
Актер Бычков отреагировал на отказ Булановой в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС
18:15
Праздники
День физкультурника 2021: история и традиции праздника
18:15
Политика
Три генерала МВД лишились должностей после ареста экс-главы полиции Камчатки
Все новости

Омбудсмен Семенова объяснила, почему не следует экономить на отдыхе

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:23
Общество
Омбудсмен Семенова объяснила, почему не следует экономить на отдыхе
pixabay.com  /  Pexels

Санкт-Петербург, 10 августа. Российским туристам не рекомендуется экономить на отдыхе, так как потраченные на это средства являются инвестицией, позволяющей проработать до следующего отпуска.

Экономия на отдыхе может лишить человека эффекта от отпуска. Такое мнение на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», выразила общественный омбудсмен по индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

«Ваш отдых — это не трата денег. Это инвестиции. Инвестиции в то, как вы будете работать в следующий период времени. То есть отдохнув, вы набираете силы, чтобы проработать до следующего отпуска», — объяснила она.

Эксперт также прокомментировала возобновление чартерного авиасообщения с Египтом. Она отметила, что стоимость отдыха на территории государства по четырехзведочному туру обойдется примерно в 35-40 тысяч рублей на одного человека. В эту стоимость входят отель, проживание, страховка, перелет и питание по системе «все включено».

Как сообщалось ранее, туристический сезон в Египте начнется в сентябре. Зимой же египетское направление станет приоритетным среди российских туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Омбудсмен Семенова объяснила, почему не следует экономить на отдыхе
туризм отдых мнение путешествия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru