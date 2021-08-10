Петербургский омбудсмен рассказал о радости россиян после открытия авиарейсов в Египет

Санкт-Петербург, 10 августа. Прямого авиасообщения между Россией и Египтом не было почти шесть лет, поэтому российским туристам приходилось летать на курорты Красного моря через другие страны.

Билеты из-за этого были недешевыми, а перелет — долгим и сложным. Вместе с тем туриндустрии Египта был нанесен сильный удар, поскольку россияне выбирали для путешествий другие, более доступные направления. Но теперь ситуация изменилась, рассказала общественный омбудсмен по индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

«Мы увидели первый рейс, радость туристов, радость принимающих сторон. Действительно, русским там очень рады. Египет — это страна, которая живет за счет туризма в большей степени. Если европейцы ездили туда на отдых до этого момента, то россияне активизируются именно сейчас», — подчеркнула эксперт в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Тем более за последние годы было построено много новых отелей. Конечно, часть четырехзвездочных гостиниц еще не открылись, но положительные изменения путешественники могут увидеть уже сейчас. По словам Семеновой, больше всего туристы из РФ соскучились по дайвингу.

Россиянам ранее рассказали, когда туры в Египет станут доступнее. Так, они могут стать для россиян альтернативой турецким курортам уже к осени.