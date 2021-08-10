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Певицу Буланову не зарегистрировали на выборы в петербургский ЗакС

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:47
Политика
Певицу Буланову не зарегистрировали на выборы в петербургский ЗакС
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Санкт-Петербург, 10 августа. Известной певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга.

Соответствующее решение приняла Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17. В ТИК считают, что якобы число забракованных подписей, собранных сторонниками артистки, превышает допустимое количество. Буланова планировала баллотироваться от партии «Родина».

Ранее исполнительница записала видеообращение к главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой, в котором попросила разобраться в ситуации вокруг выборов депутатов в ЗакС Петербурга. Певица осталась разочарована местными чиновниками, которые «вставляют палки в колеса» партии «Родина». Она отметила, что в городе не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии.

О беспорядке в преддверии выборов в Северной столице также сообщал руководитель «Родины» Алексей Журавлев. По его словам, петербургские чиновники делают все, чтобы превратить демократический процесс в нечто бесполезное.

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