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Больницу во Владикавказе проверяли из-за ненадлежащего лечения больных коронавирусом

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:16
Происшествия
Больницу во Владикавказе проверяли из-за ненадлежащего лечения больных коронавирусом
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Владикавказ, 10 августа. Прокуратура уже проводила проверку во владикавказской больнице, где ранее скончались девять человек из-за прекращения подачи кислорода по причине порыва трубы.

В частности, представители прокуратуры и Росздравнадзора проверяли республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Северной Осетии — Алании после смерти двух пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Родные покойных утверждают, что им не было оказано должное внимание при лечении. В ходе проверки было установлено, что одной из пациенток вовсе отказали в проведении ряда процедур.

Ранее сообщалось, что в больнице осетинской столицы отсутствовала резервная линия подачи кислорода, именно поэтому персоналу потребовалось время для возобновления обеспечения пациентов необходимым газом.

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больница владикавказ кислород
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