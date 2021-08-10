«Боли адские»: сахалинка сделала пластическую операцию и пожалела о последствиях

Южно-Сахалинск, 10 августа. Жительница Южно-Сахалинска сделала пластическую операцию по увеличению молочных желез и столкнулась с сильными болями.

Девушка узнала о пластических хирургах местной городской больницы из Instagram. Она вдохновилась их успехами и решилась на увеличение груди, передает РИА Сахалин-Курилы.

Операция была проведена в апреле. Однако буквально через месяц начались проблемы. По словам пострадавшей, после вмешательства швы на груди начали расползаться, а также появились свищи. В сахалинском Росздравнадзоре ей посоветовали составить жалобу на работу врачей, которые проводили процедуру.

«Боли адские продолжаются, свищ один проходит, другой появляется. У меня вся грудь в шрамах», — сообщила девушка.

Он подчеркивает, что является не единственной жертвой местных пластических хирургов. В клинике ей не отдали договор, поэтому пациентке не с чем обратиться за юридической помощью.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о последствиях пластики на груди. Она не может нормально спать, вынуждена носить специальное белье.