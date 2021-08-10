Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня

Белорусского дипломата вызвали в МИД Украины Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Белоруссии в связи с заявлениями главы республики Александра Лукашенко о Крыме. Поводом для ноты протеста стали слова белорусского лидера в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом». Лукашенко публично пообещал признать полуостров частью России, после того как это «сделают российские олигархи». В Киеве подчеркнули, что своими словами и действиями белорусский лидер «наносит ущерб Украине» и якобы нарушает нормы международного права. Между тем Незалежная упорно игнорирует итоги всенародного референдума 2014 года, когда сами же крымчане почти единогласно решили воссоединиться с Россией.

Хованского включили в реестр причастных к экстремизму лиц Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Блогера Юрия Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующее решение обнародовал Росфинмониторинг на своем сайте. Провокатора задержали в начале июня в Петербурге. В его отношении возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стало исполнение кощунственной песни о «Норд-Осте». В ней эпатажный автор оправдал теракт на Дубровке, в котором погибли 130 человек. В реестре Хованский оказался в компании организаций-иноагентов, признанных в России экстремистскими. Речь идет о ФБК и Фонде защиты прав граждан, созданных осужденным блогером Алексеем Навальным.