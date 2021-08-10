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Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
ФАН-ТВ
Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
Prt Scr youtube.com  /  Юрий Хованский

 

Белорусского дипломата вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Белоруссии в связи с заявлениями главы республики Александра Лукашенко о Крыме. Поводом для ноты протеста стали слова белорусского лидера в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом». Лукашенко публично пообещал признать полуостров частью России, после того как это «сделают российские олигархи». В Киеве подчеркнули, что своими словами и действиями белорусский лидер «наносит ущерб Украине» и якобы нарушает нормы международного права. Между тем Незалежная упорно игнорирует итоги всенародного референдума 2014 года, когда сами же крымчане почти единогласно решили воссоединиться с Россией.

Хованского включили в реестр причастных к экстремизму лиц

Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга  / 

Блогера Юрия Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Соответствующее решение обнародовал Росфинмониторинг на своем сайте. Провокатора задержали в начале июня в Петербурге. В его отношении возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стало исполнение кощунственной песни о «Норд-Осте». В ней эпатажный автор оправдал теракт на Дубровке, в котором погибли 130 человек. В реестре Хованский оказался в компании организаций-иноагентов, признанных в России экстремистскими. Речь идет о ФБК и Фонде защиты прав граждан, созданных осужденным блогером Алексеем Навальным.

В Сан-Марино заявили о 99% эффективности «Спутника V»

Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
sputnikvaccine.com  / Sputnik V

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала почти 100% эффективность в ходе исследования властей Сан-Марино и Национального института инфекционных заболеваний в Риме. Согласно результатам испытаний, антитела к ковиду после второго компонента нашего препарата появились у 99% добровольцев. Об этом заявили в Институте по социальной безопасности республики. Ранее Еврокомиссия признала действительными сертификаты Сан-Марино о вакцинации от COVID-19, в том числе и «Спутником V». Документ будет приниматься на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.

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Все новости / ФАН-ТВ / Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
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