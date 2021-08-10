Актер Бычков отреагировал на отказ Булановой в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС

Инициативу певицы Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка» следует внедрить и распространить на всех граждан России. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, лауреат Государственной премии России Виктор Бычков.

Собеседник прокомментировал новость о том, что певицу Татьяну Буланову, которая баллотировалась в ЗакС Санкт-Петербурга, сняли с регистрации на выборы.

«Они могут так поступать, потому что они — никто, наделенные властью. Вы можете взять степь какую-нибудь, где ездят в любую сторону, и поставить шлагбаум. Все! Он будет сидеть начальником. Вот они — начальники. Их поставили, они запретили. Никакой злобы у них нет. Надо читать классику — «Город Градов» Андрея Платонова. Там все объясняется», — сказал актер.

Global Look Press / Semen Likhodeev/Russian Look

Виктор Бычков поддержал инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка» и подчеркнул, что, по его мнению, такое начинание следует распространить на всех граждан России.

«В свое время актеров так же [разделили]. Стали присваивать звания, чтобы давать квартиры, пенсию, льготы. Это все ерунда! Не надо никого делить. Я против разделения. А когда война будет, петербуржцы или москвичи не должны идти на фронт? Все же пойдут. Так давайте и пенсии всем повышать», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее актриса Инна Чурикова в беседе с ФАН высоко оценила инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка». По ее мнению, в нашей стране законы охраняют людей, которые хотят заниматься гражданской деятельностью.