Политолог Гращенков усомнился в «избиении» экс-главы ДНР кикбоксером Хасиковым

Элиста, 10 августа. Глава Калмыкии и кикбоксер Бату Хасиков якобы избил мэра Элисты и бывшего главу ДНР Дмитрия Трапезникова. Политолог Илья Гращенков не поверил в сообщения журналистов.

Эксперт усомнился в том, что шестикратный чемпион мира по кикбоксингу ударил главу администрации города Элиста. Ряд анонимных Telegram-каналов ранее опубликовал такую информацию. Трапезников через несколько часов опроверг факт избиения.

Именно Хасиков утвердил экс-главу ДНР на пост мэра города с подачи бывшего помощника президента России Владимира Путина, пишет «Политика сегодня». Появление Трапезникова в Элисте вызвало протесты.

Политолог не обнаружил у чиновника следы «избиения» в Instagram-видео. Гращенков скептически отнесся к инсайдам Telegram-каналов.

«Что значит «избил»? Может быть, толкнул или еще что-то, а у нас очень любят иногда утрировать и приукрашивать», — констатировал эксперт.

Аналитик предложил верить «получателю» в сложившейся ситуации. Однако Гращенков не исключил, что между Хасиковым и Трапезниковым мог быть конфликт.

Калмыкия ранее вошла в перечень регионов РФ с наименьшей разницей в зарплатах, передает НСН. Республика оказалась наравне с Мордовией, Ингушетией, Чечней, Кировской и Ивановской областями, а также Алтайским и Камчатским краями.

В башкирском Мелеузе депутат местного горсовета до смерти избил мужчину-инвалида. Следователи занялись проверкой инцидента. Правоохранители задержали подозреваемого.