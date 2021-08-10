Bloomberg назвал основные преимущества нового iPhone

Москва, 10 августа. Основные изменения iPhone коснутся системы съемки видео и наложении фильтров, сообщает Bloomberg.

Смартфон продолжит курс на совершенствование собственной системы камер. Bloomberg собрал информацию о готовящихся обновлениях компании. Американская компания рассчитывает, что именно камера станет поводом для пользователей, чтобы приобрести новую модель устройства.

Сразу несколько изменений коснуться записи видео: пользователи смогут производить видеосъемку в режиме портрет. Подобная технология впервые была применена в iPhone 7 Plus. Тогда пользователи получили доступ к технологии цифрового размытия дальнего фона.

Для более детально картинки над записью будет работать функция ProRes, улучшающая качество видео. Она дублирует функционал ProRaw, и используется для записи роликов в высоком качестве.

Другое вероятное нововведение — iPhone 13 может быть рассчитан на работу с 5G-интеренетом. Сообщается, что даже наиболее бюджетные версии грядущей линейки будут его поддерживать.