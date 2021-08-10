Взрыв беспроводных наушников убил 28-летнего жителя Индии

Нью-Дели, 10 августа. Молодой житель Индии скончался от травм, полученных при взрыве его беспроводных наушников.

Как сообщает «Популярная механика» , инцидент произошел в тот момент, когда 28-летний Ракеш Кумар вставил наушники себе в уши и подключил девайс к смартфону, который стоял на подзарядке. В итоге молодой человек потерял сознание и умер после того, как медики доставили его в больницу. Официальной причиной смерти стала остановка сердца.

Стоит отметить, что речь идет о наушниках неизвестного местного бренда, которые погибших приобрел на одной из автозаправочных станций. Однако были и случае, когда взрывались девайсы известных производителей — Beats и AirPods.

Ранее сайт 360tv.com писал о том, что ученые изобрели наушники, которые определят уровень алкоголя в крови.