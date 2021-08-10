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Сель смыл в реку палатку с туристами в Северной Осетии

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:59
Происшествия
Сель смыл в реку палатку с туристами в Северной Осетии
pixabay.com  /  Pexels

Владикавказ, 10 августа. Селевой поток смыл палатку с двумя туристами в Северной Осетии. В результате инцидента пострадал мужчина. Женщину унесло в горную реку.

В диспетчерскую службу МЧС России по республике поступило сообщение от очевидцев о том, что чуть выше пограничного поста на горной тропе Казбек смыло палатку с двумя людьми. Пострадавшему мужчине оказали первую помощь другие туристы до приезда сотрудников МЧС.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что женщину с палаткой сель унес в реку Геналдон. О судьбе пострадавшей пока ничего неизвестно. Отряд МЧС России из шести человек продолжает вести работы по поиску пропавшей туристки.

Ранее сахалинских рыбаков унесло на льдине в открытое море, сообщала Deita. Спасатели доставили пострадавших на берег.

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