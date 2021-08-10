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«Талибан» захватил город Фарах на западе Афганистана

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:03
Армия
«Талибан» захватил город Фарах на западе Афганистана
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 10 августа. Правительственные силы Афганистана утратили контроль над городом Фарах, заявил представитель боевиков Забиулла Муджахед.

Боевики запрещенного в россии движения «Талибан»1 взяли под контроль город Фарах, являющийся административным центром одноименной провинции на западе Афганистана. Территория граничит с Ираном. Администрация губернатора и центр города находятся под контролем талибов, заявил Муджахед.

Представители «Талибана» заявили о готовности вытеснить правительственные силы из остальных кварталов Фатаха. Боевики также захватили отделение полиции, передает телеканал Tolo News.

Подразделения ВС Афганистана ранее сообщили об успешной оборонительной операции вблизи города Мазари -Шариф. Афганская армия заявила о ликвидации не менее 80 талибов во время их неудачного штурма.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан фарах
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