Помощник Байдена пообещал Эстонии «привлечь к ответственности» власти Белоруссии

Вашингтон, 10 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с эстонским премьером Каей Каллас.

Как сообщает Белый дом, в ходе общения Салливан высказался о желании США «привлечь к ответственности» власти Белоруссии.

«Салливан подчеркнул твердую поддержку со стороны США безопасности Эстонии и других союзников по НАТО», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Указывается, что США намерены «добиться привлечения к ответственности» президента Белоруссии Александра Лукашенко за «атаки на демократию и права человека», а также коррупцию.

Днем ранее Вашингтон расширил санкции в отношении Белоруссии, указ подписал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Белый дом также опубликовал письмо лидерам конгресса, в котором Байден обосновывает свое решение, пишет НСН. В ответ МИД Белоруссии заявил, что Минск примет «адекватные меры» в ответ на недавно введенные против республики санкции. Ведомство решительно осудило ограничения, которые были приняты США, Великобританией и Канадой 9 августа.