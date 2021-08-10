Глава Пентагона обсудил афганскую проблематику с начальником штаба ВС Пакистана

Вашингтон, 10 августа. Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с начальником штаба ВС Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой, в ходе которых обсуждалась обстановка в Афганистане.

В сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби говорится, что переговоры проходили в телефонном режиме. Стороны обсудили афганскую проблематику, а также вопросы региональной безопасности и двусторонние отношения в сфере обороны.

Представитель минобороны США ранее подчеркивал, что ситуация в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство. По его словам, талибы (члены запрещенной в РФ организации «Талибан»1) наращивают темпы наступления на крупные афганские города.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что боевики захватили город Зарандж — центр провинции Нимроз в Афганистане. В США считают, что правительственным силам нужно использовать свои преимущества, если они намерены освободить захваченные талибами населенные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.