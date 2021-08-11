Барецкий заявил, что его «кинули» в Нью-Йорке, продав аварийное жилье

Американская мечта может обернуться разочарованием, если осуществлять ее ты приехал из России. Об этом в беседе с ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Автор книги «Брат-3» предоставил в наше распоряжение видео, на котором запечатлены его первые эмоции от покупки квартиры-студии в одном из домов в «центре» Нью-Йорка. Подойдя к аварийному двухэтажному зданию с разбитыми окнами, писатель обескураженно повертел головой и заявил, что именно здесь он приобрел жилье для того, чтобы открыть в нем представительство своего ритуального бизнеса, вышедшего на международный уровень.

«Я собирался продавать тут свои пластиковые гробы, которые наш союз будет печатать на 3D-принтере, — объяснил он. — В планах было развернуться тут и похоронить местный ритуальный бизнес, который кладет покойников только в дорогое «дерево». В мечтах — обрушить экономику США демпинговыми ценами на свою ритуальную продукцию. Но все, что мне теперь хочется сделать после такой покупки, — это поскорее покинуть Штаты».

Режиссер пожаловался ФАН на вероломство американских риэлторов, которым до последнего доверял, считая, что в «таком цивилизованном и благополучном обществе, как в США, нет места мошенничеству с недвижимостью».

«Я просто в шоке, — заявил Барецкий. — Мне продали настоящие развалины! Такое фуфло втюхали! В стенах дыры, на полу куски строительного мусора, а вокруг одни негры живут. Хорошо, что у меня на Брайтон-Бич знакомые есть, я у них перекантовался, а то ночевать бы там я не смог».

Писатель признался, что потратил на свою «бич-покупку» почти полмиллиона долларов — практически все свои деньги.

«Ради нее я заложил свою квартиру в Мытищах, — едва не заплакал режиссер. — И что же я приобрел вместо нее? Развалюху в районе, рядом с которым Купчино образца 90-х годов — просто райский сад!»

Собеседник ФАН предостерег жителей России от покупки недвижимости за границей.

«Разведут вас по неопытности, и будете последний сапог без соли есть, — убежден Барецкий. — Лучше воспользуйтесь государственной программой «Дальневосточный гектар» и постройте себе хижину в Сибири. Или, если уж так хочется за бугор, купите хату в Донбассе. Там свои, не обманут».

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов пообещал скидку на похороны тому, кто нашел его гроб на трассе в Ленобласти.