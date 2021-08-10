С широко закрытыми глазами: как ЕС поощряет насилие над нелегальными мигрантами в Ливии

Переходное Правительство национального единства Ливии сформировали в марте 2021 года, что ознаменовало новый этап урегулирования кризиса в стране. Тем не менее вооруженные группировки продолжают терроризировать Триполитанию. Ситуацию усугубила расистская пограничная политика ЕС, которая стала причиной как роста числа беженцев, так и насилия в центрах содержания мигрантов, контролируемых боевиками.

Международная редакция ФАН разбиралась, почему у берегов североафриканской страны гибнут те, кого обещали спасать, а выжившие попадают в центры содержания, больше похожие на тюрьмы.

Оставшиеся без помощи

Организация «Врачи без границ» (MSF) приостановила деятельность в ливийских центрах содержания под стражей в Аль-Мабани и Абу-Салиме после неоднократных инцидентов насилия в отношении беженцев и мигрантов.

«Это нелегкое решение, поскольку оно означает, что мы не будем присутствовать там, где, как мы знаем, люди страдают ежедневно. Однако сохраняющаяся картина насильственных действий и серьезного ущерба, а также риск для безопасности нашего персонала достигли такого уровня, который мы больше не можем принять», — разъяснила глава миссии MSF в Ливии.

По информации организации, с февраля 2021 года число случаев жестокого обращения в отношении лиц, находящихся в этих центрах, неуклонно растет. В четверг, 17 июня, в Аль-Мабани, где как минимум две тысячи человек содержались в сильно переполненных камерах, группы MSF стали свидетелями актов насилия со стороны охранников, включая неизбирательное избиение.

Ранее, 13 июня, в Абу-Салим людей обстреляли из автоматического оружия. В течение семи дней после случившегося бригадам организации отказывали в доступе в центр содержания под стражей. Пострадавшие остались без лечения.

«Рост насилия с начала года сопровождается одновременным значительным увеличением количества беженцев, мигрантов и просителей убежища, перехваченных в море ливийской береговой охраной, финансируемой ЕС, силой возвращенных в страну и запертых в центрах содержания под стражей», — добавили в организации.

Контролирующие соблюдение правового режима территориальных и внутренних вод североафриканской страны силовики с начала 2021 года вернули 13 тысяч человек, более половины из них — с середины мая. Хотя ООН заявляла, что Триполи нельзя считать безопасным местом для высадки.

Кроме того, Международная организация по миграции сообщала о гибели 900 человек в Средиземном море. Однако ЕС, чтобы обуздать переселение в Европу, не только сотрудничает с береговой охраной, которая сталкивается со всевозможным давлением со стороны ливийцев и иностранных правительств, поскольку является непрозрачной организацией, но и пытается установить собственный миграционный контроль.

Правозащитники считают, что такая политика оставляет беженцев на милость моря или вооруженных группировок Ливии, поскольку многие оказываются заключенными в убогих центрах содержания под стражей. Другие пропадают без вести, что подразумевает их вовлечение в сети торговли людьми.

Thousands of violations of international law in just two days, ordered and financed by #Europe. https://t.co/vEa0FmgrH5 — Sea-Watch International (@seawatch_intl) August 1, 2021

Взрывы, стрельба и жестокие условия

В воскресенье, 20 июня, подорвались боеприпасы в Абу-Рашаде — центре содержания мигрантов в Гарьяне, расположенном в 100 км к юго-западу от столицы Триполи. Власти отметили, что взорвался склад оружия, который находится неподалеку от беженцев.

Случившееся осветило широко распространенную практику содержания мигрантов вблизи опасных оружейных хранилищ. Однако выживший после взрыва, которому удалось добраться до Триполи, рассказал, что склад боеприпасов — последняя комната в задней части центра содержания под стражей.

«Они сваривали какие-то железные прутья, но искра попала на оружие, вспыхнул и распространился огонь, и именно тогда произошел взрыв. Нам удалось бежать силой — мы превосходили охрану численностью. Были раненые, которые сбежали вместе с нами и прятались в горах», — поделился он.

Ливийский чиновник из министерства внутренних дел добавил, что по людям стреляли и около 200 беженцев вернули обратно в центр после попытки побега. Неясно, сколько пострадали или погибли.

Сотрудник Департамента по борьбе с миграцией Министерства внутренних дел (DCIM) добавил, что у контролирующих центр содержания под стражей есть склад оружия, а персонал продает топливо в пустыне. Медики из больницы города Гарьян уточнили, что три человека получили огнестрельные ранения и переломы, а в Международном комитете Красного Креста заявили о двух жертвах.

Миссия ООН в Ливии привела примеры содержания беженцев рядом с оружейными складами. Условия в центре Гарьяна охарактеризовали как жестокие.

«Охранники регулярно вымогают выкуп за освобождение и сосредотачиваются на вновь прибывших задержанных, особенно из более «прибыльных» национальностей, таких как эритрейцы, эфиопы или бангладешцы», — разъяснили в международной организации.

За несколько дней до взрыва сотни людей прибыли в данный центр после того, как ливийская береговая охрана насильно доставила беженцев. Людей бросили в переполненные камеры. Сирийцы, алжирцы и египтяне спали в коридорах.

«Мы пили соленую воду из-под крана. Первые дни в заключении мы спали на полу, затем Международная организация по миграции раздала несколько матрасов. Ситуация была сложной», — поделился один из беженцев.

Правозащитные группы осудили передачу мигрантов ливийским властям и обвинили торговые суда в действиях по доверенностям, при которых людям отказывают в праве обращаться за международной помощью.

Немецкая благотворительная организация Sea-Watch засняла на видео, как во время патрулирования в мальтийском поисково-спасательном районе Береговая охрана Ливии обстреляла лодку с беженцами, пытавшимися уйти от погони в Средиземном море.

Кроме того, Sea-Watch сообщала, что 14 июня судно Vos Triton, зарегистрированное в Гибралтаре, передало береговой охране североафриканской страны 270 беженцев, спасенных в международных водах во время их попытки добраться до Европы.

Примечательно, что Frontex и Управление верховного комиссара ООН по делам мигрантов регулярно обменивались по электронной почте соответствующей информацией и последними позициями GPS, но даже спустя более 10 часов ни одного судна Береговой охраны Ливии так и не заметили. Выживших сопроводили в центры содержания под стражей Аль-Мабани и Гарьян, где семь дней спустя прогремел взрыв.

Больные отношения

После публикации видео Sea-Watch международное объединение Oxfam Global призвало Италию прекратить поддерживать ливийскую береговую охрану. Общественники подсчитали, что с 2017 года ЕС перевел в Триполи по крайней мере 32 миллиона евро. При этом фактически деньги поступили на счета контрабандистов и торговцев людьми.

«По сути, мы движемся в том же направлении, где контрабанда и торговля людьми частично превращаются в содержание под стражей с нарушениями и насилием, о которых все знают, но ничего не предпринимают», — отмечал советник Oxfam по гуманитарной политике в чрезвычайных ситуациях Паоло Пиццати.

Риму порекомендовали заморозить денежные переводы береговой охране. Тем временем в самой Италии заявили, что расследуют случай обстрела лодки ливийскими патрульными и выяснят, угрожали ли их действия жизням беженцев.

Однако впоследствии член Движения пяти звезд и член Комитета по обороне Палаты представителей Луиджи Джовино объявил, что Рим не станет прекращать сотрудничество с Ливией по вопросу мигрантов. По его словам, Италия в своей инициативе по поддержке местных служб руководствуется принципом защиты прав беженцев.

Евросоюз решил переименовать сотрудничество с береговой охраной после критики общественников. Согласно официальному заявлению, ЕС поощряет работу Главного управления береговой безопасности североафриканского государства, которое якобы является совершенно другим органом.

Таким образом, объединенные в береговую охрану и департамент по контролю за нелегальной миграцией ливийские вооруженные группировки продолжают получать деньги, несмотря на многочисленные обвинения в контрабанде, торговле людьми, пытках и насилии над беженцами. А в средствах массовой информации появляется все больше публикаций о «спасении» нелегалов в акватории североафриканской страны без уточнений касательно их дальнейшей судьбы.