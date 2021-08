С широко закрытыми глазами: как ЕС поощряет насилие над нелегальными мигрантами в Ливии

Переходное Правительство национального единства Ливии сформировали в марте 2021 года, что ознаменовало новый этап урегулирования кризиса в стране. Тем не менее вооруженные группировки продолжают терроризировать Триполитанию. Ситуацию усугубила расистская пограничная политика ЕС, которая стала причиной как роста числа беженцев, так и насилия в центрах содержания мигрантов, контролируемых боевиками.

Международная редакция ФАН разбиралась, почему у берегов североафриканской страны гибнут те, кого обещали спасать, а выжившие попадают в центры содержания, больше похожие на тюрьмы.

Организация «Врачи без границ» (MSF) приостановила деятельность в ливийских центрах содержания под стражей в Аль-Мабани и Абу-Салиме после неоднократных инцидентов насилия в отношении беженцев и мигрантов.

По информации организации, с февраля 2021 года число случаев жестокого обращения в отношении лиц, находящихся в этих центрах, неуклонно растет. В четверг, 17 июня, в Аль-Мабани, где как минимум две тысячи человек содержались в сильно переполненных камерах, группы MSF стали свидетелями актов насилия со стороны охранников, включая неизбирательное избиение.

Ранее, 13 июня, в Абу-Салим людей обстреляли из автоматического оружия. В течение семи дней после случившегося бригадам организации отказывали в доступе в центр содержания под стражей. Пострадавшие остались без лечения.

Контролирующие соблюдение правового режима территориальных и внутренних вод североафриканской страны силовики с начала 2021 года вернули 13 тысяч человек, более половины из них — с середины мая. Хотя ООН заявляла, что Триполи нельзя считать безопасным местом для высадки.

Кроме того, Международная организация по миграции сообщала о гибели 900 человек в Средиземном море. Однако ЕС, чтобы обуздать переселение в Европу, не только сотрудничает с береговой охраной, которая сталкивается со всевозможным давлением со стороны ливийцев и иностранных правительств, поскольку является непрозрачной организацией, но и пытается установить собственный миграционный контроль.

Правозащитники считают, что такая политика оставляет беженцев на милость моря или вооруженных группировок Ливии, поскольку многие оказываются заключенными в убогих центрах содержания под стражей. Другие пропадают без вести, что подразумевает их вовлечение в сети торговли людьми.

