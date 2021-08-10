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В Киеве призвали США разместить свои подразделения ПВО на Украине
Политика
В Киеве призвали США разместить свои подразделения ПВО на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 августа. Украина хочет, чтобы США разместили на ее территории свои средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

Во время встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» (признан нежелательной организацией на территории России) Гленом Говардом украинский политик заявил, что важно расширить пакет помощи в сфере безопасности для Украины.

«За счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений», — сказал Резников.

По его словам, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями России развернуть на территории Крыма ядерное оружие. Он также заявил, что Москва «полностью милитаризовала Черное море».

Ранее издание «Утро.ру» сообщало о назревшей на Украине идее потребовать от РФ «репарации» за присоединение полуострова. В Совфеде полностью исключили подобные выплаты.

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украина сша пво
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