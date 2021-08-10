В Киеве призвали США разместить свои подразделения ПВО на Украине

Вашингтон, 10 августа. Украина хочет, чтобы США разместили на ее территории свои средства противовоздушной обороны (ПВО), заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

Во время встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» (признан нежелательной организацией на территории России) Гленом Говардом украинский политик заявил, что важно расширить пакет помощи в сфере безопасности для Украины.

«За счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений», — сказал Резников.

По его словам, Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями России развернуть на территории Крыма ядерное оружие. Он также заявил, что Москва «полностью милитаризовала Черное море».

Ранее издание «Утро.ру» сообщало о назревшей на Украине идее потребовать от РФ «репарации» за присоединение полуострова. В Совфеде полностью исключили подобные выплаты.