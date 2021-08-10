Строительство АЭС в Бангладеш подтвердило преимущество высоких технологий России

Доставка корпуса реактора ВВЭР-1200 и парогенераторов для второго энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш стала очередным шагом России в завоевании мирового атомного рынка. Оборудование проделало уникальный путь по рекам и морям, общая протяженность которого составила около 14 тысяч км.

Почему Россия столь уверенно теснит своих конкурентов на рынке мирного атома? И к каким грязным технологиям вынуждены прибегать конкуренты, чтобы остановить российскую экспансию в мире? Об этом — в материале ФАН.

ТАСС / Матыцин Валерий

Критическая потеря компетенций

Для начала дадим общую картинку строящихся проектов АЭС по всему миру. Бывшие флагманы атомной энергетики западного мира, а именно США, Франция и Япония, по-прежнему не могут выйти из системного кризиса. Почти 20-летний перерыв в строительстве новых АЭС привел их к частичной потере производственных компетенций, восстановление которых теперь представляет собой нетривиальный процесс.

Это отразилось на ситуации с постройкой новых энергоблоков. В активе американского-японского концерна Westinghouse-Toshiba на сегодняшний день их всего два: начиная с 2013 года он ведет постройку АЭС Вогтль в США, обещая запустить ее в следующем году. Программа постройки реакторов Westinghouse-Toshiba в Китае полностью остановлена после того, как в одном из них был найден критический брак главного циркуляционного насоса.

Чуть лучше дела у французского атомного концерна Areva. Эта компания сейчас строит четыре ядерных энергоблока: один у себя на родине, один — в Финляндии и еще два — в Великобритании. Впрочем, у Areva дела со сроками обстоят еще хуже: в Финляндии и во Франции блоки начали строить еще в 2005 и 2007 годах соответственно, так что эти проекты могут вскоре поставить антирекорды по времени постройки в истории атомной отрасли.

Вопиющие нарушения сроков уже сказались на стоимости проектов Areva: проект АЭС в Финляндии пока что обошелся компании в 9 млрд евро при начальной стоимости 3 млрд евро.

На этом фоне южнокорейская KEPCO выглядит даже неплохо. У нее сегодня строятся 7 энергоблоков: 4 в самой Южной Корее и еще три — в ОАЭ. Однако над новыми заказами нависло сразу две угрозы: дома общественность требует от властей полного отказа от ядерной энергетики, а в Эмиратах разразился другой, гораздо более опасный скандал.

Как выяснилось, уже запущенный KEPCO первый реактор в ОАЭ имел брак в бетонной оболочке: перед пуском в ней были обнаружены пустоты и даже трещины. В результате качество работ компании подвергли обоснованному сомнению, и теперь южнокорейцам предстоит за свой счет устранять недоделки уже на работающем реакторе. Конечно, в такой пикантной ситуации новые заказы приостановлены.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Успехи Росатома

На таком фоне успехи российского атомного гиганта Росатома впечатляют. На сегодняшний день только в постройке у него находятся 14 реакторов: два строятся в России на Курской АЭС, три — в Турции, два — в Китае, один — в Иране, три — в Индии, один — в Белоруссии и два — в Бангладеш.

Главным преимуществом российских проектов часто называют их дешевизну. Это действительно так: российские энергоблоки где-то на 20-25% дешевле, чем предложения от конкурентов. Но к этому фактору надо прибавить то, что мы строим надежно и в срок, соблюдая самые строгие требования по безопасности. Такой подход Росатома стал решающим для многих стран, в том числе и для Бангладеш.

Все строящиеся российские реакторы относятся к третьему поколению, главным достоинством которого является наличие систем пассивной безопасности. В случае отказа основного оборудования АЭС ее реактор способен сам перейти в режим охлаждения и реализовать полную остановку без каких-либо выбросов в окружающую среду.

Важно отметить, что проекты Росатома в этом отношении — самые проработанные и включают наибольшее число систем пассивной защиты, в то время как конкуренты часто идут на хитрости и упрощения.

Например, уже упомянутая компания KEPCO «забыла» установить на реакторе в ОАЭ так называемую ловушку расплава, которая в случае аварии должна удержать раскаленное ядро реактора внутри прочного корпуса. Когда же у южнокорейцев «всплыла» проблема с бетоном, выяснилось, что ловушку расплава исключили из проекта для экономии сметной стоимости — в том числе и для того, чтобы проект выглядел на тендере дешевле российского.

Такими показательными моментами изобилуют и другие «победные истории» западных компаний на мировом рынке. В частности, так сложилась ситуация в Болгарии, где уже начатая стройка Росатома была остановлена вследствие широкомасштабного «экологического» движения. Впоследствии выяснилось, что болгарские «экологические» организации в то время получали западные гранты, в которых была прямо прописана борьба с атомной энергетикой.

flickr.com / Госкорпорация Росатом

Грязные приемы

Политическими моментами была обусловлена и заморозка достройки двух блоков Хмельницкой АЭС на Украине. Вплоть до событий 2014 года Россия была готова не только доделать их, но и предоставить Киеву кредит на это. Однако в конце концов сотрудничество было свернуто по инициативе украинской стороны.

В нынешнем году похожие события произошли в Чехии, где участие Росатома в тендере на постройку двух энергоблоков было запрещено из-за политических обвинений Праги в адрес Москвы. Пока ситуация там в подвешенном состоянии, а перспективы весьма туманны.

Наконец, можно упомянуть Польшу, где ряд частных компаний выступают за сотрудничество с Россией в проекте достройки Балтийской АЭС в Калининградской области. Такой проект был бы выгоден обеим странам, однако на его пути, опять-таки, встают политические предпочтения Варшавы, которая ориентируется на сотрудничество с западными компаниями.

Резюмируя, конкуренты России на атомном рынке не чураются никаких грязных приемов, часто имея на руках лишь более дорогие и менее безопасные проекты постройки АЭС. Однако Росатом побеждает даже при явно несправедливых правилах игры.