Ирак созывает международную конференцию по безопасности на Ближнем Востоке

Багдад, 10 августа. Канцелярия премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми сообщила о планах провести международную конференцию в августе. При этом точная дата встречи неизвестна — источники предполагают, что саммит состоится в конце августа — начале сентября. Его повестка, по всей видимости, посвящена проблемам безопасности региона и политическим противоречиям между ближневосточными странами.

Багдад направил приглашения главам Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и еще ряда государств. Многие из них находятся в существенных противоречиях, и попытка усадить их глав за стол переговоров является серьезной претензией Аль-Казыми и президента Бархама Салеха на принятие ключевых решений в регионе и посредническую роль между арабскими странами и Тегераном.

French President Emmanuel Macron will visit Baghdad at the end of August to participate in a regional summit hosted by Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi.#Iraq | #France https://t.co/txY9ZY4Op6 — BasNews English (@EnglishBasNews) August 10, 2021

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание посетить багдадскую конференцию в инициированном им же телефонном разговоре с иракским премьером. Таким образом, его визит в республику станет вторым по счету с сентября 2020 года.

Поле противостояния

Ирак является региональной ареной противоборства Ирана, США, арабских государств и Турции. Каждая из этих сторон стремится получить доминирующую часть влияния над нефтеносным государством, имеющим выгодное региональное месторасположение.

Особенно показательным в этом отношении является факт присутствия на территории страны антагонистических вооруженных сил. Так, в Ираке несут службу 2 500 солдат НАТО, включая несколько сотен французских военных. Они находятся в республике со времен борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), о победе над которым объявлялось еще в 2017 году.

We welcomed Col. Asheel, TF Hydra Commander in Iraq and Syria, and his successor Col. Frantz. We look forward to further cooperation with Col. Frantz. We wish Col. Asheel the best in his future endeavours and we are thankful for all his efforts during his mission. pic.twitter.com/jtYU8TYTMd — Sirwan Barzani (@SirwanBarzani_) August 5, 2021

Военные объекты и конвои коалиции периодически подвергаются ударам со стороны проиранских группировок, формально входящих в состав иракских сил безопасности.

На фоне внешнего и внутреннего давления возникают вопросы касательно возможностей Ирака по проведению независимого политического курса. Предстоящая конференция напоминает о затруднительном положении Багдада, пытающегося убедить окружающие страны вступить в полноценные экономические отношения с ним. Однако активность неподконтрольных государству группировок, политическая нестабильность, всеобъемлющая коррупция и проамериканская ориентация руководства являются негативными факторами для инвестиций и политического партнерства между государством и его соседями.

«Встреча [в Багдаде] является важным символичным шагом и отражает сотруднические связи иракского премьер-министра с региональными лидерами, но ее значение не следует преувеличивать», — считает Рамзи Мардини, сотрудник Института Пирсона Чикагского университета.

Необходимо отметить, что данная конференция — далеко не первая попытка Ирака примирить соседние государства. Так, в апреле Багдад принял саудовскую и иранскую делегации, которые обсудили пути восстановления разорванных в 2016 году отношений. Корень конфликта лежит в религиозной плоскости: Иран имеет претензии к Саудовской Аравии по поводу ущемления шиитов на территории королевства и за его пределами, а также квот на посещение исламских святынь — Мекки и Медины.

"Iran-Saudi talks in Baghdad demonstrate Iraq's potential as a hub for regional dialogue, but this is a fragile process & prone to be undermined by spoilers," writes @StimsonCenter's @Kawa__Hassan, @desicusters & @CARPObonn's @A_Tabatabai.



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Стороны борются за региональное влияние посредством поддержки противоборствующих сторон в военных конфликтах на территории Йемена, Сирии, а также оказывают содействие политическим оппонентам в ряде государств Ближнего Востока и Африки.

1 Организация запрещена на территории РФ.