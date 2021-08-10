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Ирак созывает международную конференцию по безопасности на Ближнем Востоке
Ближний Восток
Ирак созывает международную конференцию по безопасности на Ближнем Востоке
Global Look Press  /  TASS Host Photo Agency / Simon Dawson / POOL

Багдад, 10 августа. Канцелярия премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми сообщила о планах провести международную конференцию в августе. При этом точная дата встречи неизвестна — источники предполагают, что саммит состоится в конце августа — начале сентября. Его повестка, по всей видимости, посвящена проблемам безопасности региона и политическим противоречиям между ближневосточными странами.

Багдад направил приглашения главам Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и еще ряда государств. Многие из них находятся в существенных противоречиях, и попытка усадить их глав за стол переговоров является серьезной претензией Аль-Казыми и президента Бархама Салеха на принятие ключевых решений в регионе и посредническую роль между арабскими странами и Тегераном.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание посетить багдадскую конференцию в инициированном им же телефонном разговоре с иракским премьером. Таким образом, его визит в республику станет вторым по счету с сентября 2020 года.

Поле противостояния

Ирак является региональной ареной противоборства Ирана, США, арабских государств и Турции. Каждая из этих сторон стремится получить доминирующую часть влияния над нефтеносным государством, имеющим выгодное региональное месторасположение.

Особенно показательным в этом отношении является факт присутствия на территории страны антагонистических вооруженных сил. Так, в Ираке несут службу 2 500 солдат НАТО, включая несколько сотен французских военных. Они находятся в республике со времен борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), о победе над которым объявлялось еще в 2017 году.

Военные объекты и конвои коалиции периодически подвергаются ударам со стороны проиранских группировок, формально входящих в состав иракских сил безопасности.

На фоне внешнего и внутреннего давления возникают вопросы касательно возможностей Ирака по проведению независимого политического курса. Предстоящая конференция напоминает о затруднительном положении Багдада, пытающегося убедить окружающие страны вступить в полноценные экономические отношения с ним.  Однако активность неподконтрольных государству группировок, политическая нестабильность, всеобъемлющая коррупция и проамериканская ориентация руководства являются негативными факторами для инвестиций и политического партнерства между государством и его соседями.

«Встреча [в Багдаде] является важным символичным шагом и отражает сотруднические связи иракского премьер-министра с региональными лидерами, но ее значение не следует преувеличивать», — считает Рамзи Мардини, сотрудник Института Пирсона Чикагского университета.

Необходимо отметить, что данная конференция — далеко не первая попытка Ирака примирить соседние государства. Так, в апреле Багдад принял саудовскую и иранскую делегации, которые обсудили пути восстановления разорванных в 2016 году отношений. Корень конфликта лежит в религиозной плоскости: Иран имеет претензии к Саудовской Аравии по поводу ущемления шиитов на территории королевства и за его пределами, а также квот на посещение исламских святынь — Мекки и Медины.

Стороны борются за региональное влияние посредством поддержки противоборствующих сторон в военных конфликтах на территории Йемена, Сирии, а также оказывают содействие политическим оппонентам в ряде государств Ближнего Востока и Африки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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