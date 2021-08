Ирак созывает международную конференцию по безопасности на Ближнем Востоке

Багдад, 10 августа. Канцелярия премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми сообщила о планах провести международную конференцию в августе. При этом точная дата встречи неизвестна — источники предполагают, что саммит состоится в конце августа — начале сентября. Его повестка, по всей видимости, посвящена проблемам безопасности региона и политическим противоречиям между ближневосточными странами.

Багдад направил приглашения главам Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и еще ряда государств. Многие из них находятся в существенных противоречиях, и попытка усадить их глав за стол переговоров является серьезной претензией Аль-Казыми и президента Бархама Салеха на принятие ключевых решений в регионе и посредническую роль между арабскими странами и Тегераном.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание посетить багдадскую конференцию в инициированном им же телефонном разговоре с иракским премьером. Таким образом, его визит в республику станет вторым по счету с сентября 2020 года.

Ирак является региональной ареной противоборства Ирана, США, арабских государств и Турции. Каждая из этих сторон стремится получить доминирующую часть влияния над нефтеносным государством, имеющим выгодное региональное месторасположение.

Особенно показательным в этом отношении является факт присутствия на территории страны антагонистических вооруженных сил. Так, в Ираке несут службу 2 500 солдат НАТО, включая несколько сотен французских военных. Они находятся в республике со времен борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), о победе над которым объявлялось еще в 2017 году.

We welcomed Col. Asheel, TF Hydra Commander in Iraq and Syria, and his successor Col. Frantz. We look forward to further cooperation with Col. Frantz. We wish Col. Asheel the best in his future endeavours and we are thankful for all his efforts during his mission. pic.twitter.com/jtYU8TYTMd