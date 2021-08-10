В Калифорнии предъявили обвинения экс-полицейскому, застрелившему инвалида

Сакраменто, 10 августа. Генеральный прокурор Калифорнии предъявил официальные обвинения бывшему сотруднику полиции, который в 2019 году застрелил мужчину, который имел проблемы психического развития.

Согласно материалам уголовного производства, бывший офицер, 30-летний Сальвадор Санчес был арестован в понедельник по обвинению в непредумышленном убийстве и двум пунктам нападения с применением полуавтоматического оружия. Сообщается, что 14 июня 2019 года Сальвадор Санчес, который не находился при исполнении своих обязанностей, находясь в универмаге Costco, из-за возникшей ссоры открыл огонь по 32-летнему Кеннету Френчу и его родителям, которые совершали покупки.

Ex-LAPD Officer Charged With Manslaughter In Off-Duty Costco Shooting Which Killed Man, Injured Pare https://t.co/PZbOWtAOFD https://t.co/lslQArRfRs — Alaturka News (@alaturkanews) August 9, 2021

В результате стрельбы Кеннет, который имел когнитивные нарушения и не разговаривал, погиб на месте, а его родители получили ранения.

Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что Кеннет Френч напал на их клиента, который находился в магазине со своим малолетним сыном, и сбил его с ног, в результате чего Санчес был вынужден применить оружие, так как опасался за свою жизнь и жизнь своего ребенка.

Свидетели происшествия сообщают, что когда Санчес поднялся с земли, он выглядел расстроенным. Затем он вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов.

Ex-LAPD officer charged with voluntary manslaughter in Corona Costco shooting https://t.co/hDaUNm2jsH pic.twitter.com/HwtrtVMsm1 — L.A. Daily News (@ladailynews) August 9, 2021

Материалы следствия свидетельствуют о том, что в момент стрельбы Санчеса и Френча разделяло расстояние примерно в шесть метров.

«Наличие лицензии на ношение оружия не означает, что вы не несете ответственности за то, как вы его используете. Кто бы ты ни был, никто не стоит выше закона», —заявил Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Неадекватные действия сотрудников американской полиции давно стали объектом пристального внимания американских и международных правозащитных организаций. В России делами, которые связаны с произволом полиции США, занимается Фонд борьбы с репрессиями, возглавляемый россиянкой Мирой Тэрада, которая по ложным обвинениям провела восемь месяцев в американских тюрьмах.