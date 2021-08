В Калифорнии предъявили обвинения экс-полицейскому, застрелившему инвалида

Сакраменто, 10 августа. Генеральный прокурор Калифорнии предъявил официальные обвинения бывшему сотруднику полиции, который в 2019 году застрелил мужчину, который имел проблемы психического развития.

Согласно материалам уголовного производства, бывший офицер, 30-летний Сальвадор Санчес был арестован в понедельник по обвинению в непредумышленном убийстве и двум пунктам нападения с применением полуавтоматического оружия. Сообщается, что 14 июня 2019 года Сальвадор Санчес, который не находился при исполнении своих обязанностей, находясь в универмаге Costco, из-за возникшей ссоры открыл огонь по 32-летнему Кеннету Френчу и его родителям, которые совершали покупки.

