Учения «Запад-2021»: почему Прибалтика пугает Запад «русским вторжением»

Подготовка к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021» перешла в активную фазу. Прибалтика по традиции вновь заговорила об угрозе со стороны России. Так, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключил, что могут возникнуть случайные пограничные инциденты с участием сил НАТО. В интервью газете Financial Times он также сказал, что мигранты, которые прибывают в ЕС с территории Белоруссии, используются в качестве гибридного оружия. Действительно ли миграционный кризис в Литве спровоцировал Лукашенко? Может ли начаться конфликт с НАТО из-за учений «Запад-2021»? Нужна ли России Прибалтика? На эти и другие вопросы ответил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Если сравнивать регулярные натовские учения в Прибалтике и «Запад-2021», то предстоящие маневры России и Белоруссии весьма скромны. Николай Межевич убежден, военные эксперты НАТО, которые находятся в Латвии, Литве и Эстонии, прекрасно знают: никакой военной угрозы действия России и Белоруссии не представляют. Но это не значит, что западные политики упустят такой шанс, чтобы пропиариться.

«Латвия, Эстония и Литва — это страны формальной демократии. Там происходят выборы, и под эти выборы нужно что-то продать, а товар последние 30 лет всегда один — русофобия и «русская угроза». Правда, последние годы в Латвии и Литве к этому неоригинальному набору добавляется еще тезис о «белорусской угрозе». Поэтому спекуляции по поводу этих учений будут продолжаться весь сентябрь», — объяснил Межевич.

Прибалтийские политики все время кричат о «русской угрозе», но почему-то никто из них не объясняет, зачем России и, откровенно говоря, не самой богатой Белоруссии нужны такие страны, как Латвия, Литва и Эстония. Ведь времена с поголовным истреблением противника прошли, отметил Межевич. Сейчас, если какое-то государство устанавливает власть в захваченной стране, то оно вынуждено вкладываться в ее развитие.

«Если сегодня российская власть приходит в Латвию, она должна эту Латвию развивать, кстати, точно так же, как это делала раньше советская власть. А за чей счет? За свой. Грубо говоря, нам придется отказаться от нацпроектов, повышения уровня жизни населения, остановить развитие других регионов, будь то Крым, Кавказ, Сибирь или Черноземье. А вместо этого начнем вкладывать деньги в Латвию. Но только для чего? Где выгода?», — прокомментировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Нынешний миграционный кризис в Прибалтике, в котором обвиняют Белоруссию, ни что иное, как последствия непродуманных шагов западных политиков, убежден Межевич. Раньше проблем на границах не было. Но потом Литва встала в позу и отказалась признавать власть Лукашенко, ответ не заставил себя долго ждать. Сотрудничество пограничных служб двух стран было остановлено.

«Литовская республика сказала: «Нет, Лукашенко не президент. Мы его не признаем, правительство не признаем. А признаем госпожу Тихановскую». Ну и чудесно, с ней и решайте все вопросы сотрудничества погранкомиссаров. Вот только встает вопрос: она когда-нибудь видела погранкомиссара, слышала о нем и вообще знает ли регламент этой должности?», — сказал политолог.

Наплыв мигрантов добавил литовцам немало проблем, они даже решили построить стену на границе с Белоруссией. По словам Межевича, чтобы спрогнозировать судьбу этой стены, стоит посмотреть на украинский и эстонский опыт возведения преград на границах.

«Все это заставляет вспомнить классическую фотожабу — «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров», — высказался эксперт.

Как пояснил Межевич, все эти громкие заявления о спасительных стенах звучат лишь потому, что люди не представляют реальную стоимость комплекса сооружений, который действительно позволяет сделать границу непреодолимой.