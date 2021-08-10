Появилась основная версия прорыва трубы с кислородом в больнице Владикавказа

Причиной прорыва трубы и отключения подачи кислорода, в результате которого в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии погибло девять человек, стал комплекс факторов, главным из которых является нагрузка, на которую не рассчитана система.

Сейчас во время работы нагрузка превышает допустимую более чем в 8,3 раза. Кроме того, сама система устарела не только физически, но и морально: она с подземной прокладкой кислородного провода, что уже давно не практикуется. Все это повлияло на аварию с катастрофическими последствиями.

«В этом учреждении устаревшая система подачи кислорода — так называемая подземная прокладка кислородного провода, что уже давно не практикуется. Это дополнительные риски для работы. Самой системе уже больше десяти лет. Когда она строилась, была рассчитана на 60 коек. Этого было достаточно: подключали больных только после операции и в реанимации. А началась пандемия — и сейчас подключено бывает 500 коек», — рассказал источник ФАН в следствии.

Из-за повышенной загруженности возникает не только давление на трубы, но и, что самое страшное, не справляется испаритель, который преобразует жидкий кислород в газообразный. Он тоже рассчитан на объем кислорода, необходимый для обеспечения не более 60 коек.

«Схема ее работы следующая: жидкий кислород доводят до испарителя. Он должен через него пройти и превратиться в газообразный, уже газообразный должен идти по кислородному проводу к потребителям. Но испаритель не успевал справляться — весь покрывался льдом, мы ставили обогреватели, чтобы не настолько обледенел. Вероятно, и жидкая фаза попадала в провод, мог и кусок льда попасть. Специалисты не исключают механическое повреждение трубы изнутри, которую потом прорвало», — продолжает собеседник.

О том, что необходима резервная и новая системы подачи кислорода, поняли уже после наступления пандемии. Начали строить. Причем уже с воздушной системой подачи кислорода. Завершить ее не успели, переключать на резервную трубу пришлось только прорвавшуюся.

«Система не выдержала нагрузку. Если в обычное время она составляет 3-4 килограмма на квадратный сантиметр, то сейчас — 15. Меньше опускать давление нельзя, тогда кислород не будет поступать в том количестве, которое обеспечит всех больных», — объясняет собеседник.

На данный момент следователи изучают все документы, связанные со старой системой подачи кислорода. Кто и когда ремонтировал, заменял трубы, найти проблематично, кто проводил госзакупку или тендер — тоже. В республике часто менялись не только руководство, но и структура министерств.

Ранее ФАН сообщал, что в больнице во Владикавказе, где из-за отсутствия кислорода погибли девять человек, не было резервной системы. Ее просто не успели достроить.