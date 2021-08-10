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Политолог Шаповалов рассказал о важной миссии фильма про Донбасс «Солнцепек»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:31
Общество
Политолог Шаповалов рассказал о важной миссии фильма про Донбасс «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек».

Москва, 10 августа. Основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе, считает политолог Владимир Шаповалов.

В интервью «Журналистской правде» эксперт заявил, что трагедия жителей Донбасса требует огласки. Он уверен, что с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

«Очень важно, чтобы правда о войне в художественном виде была доступна максимальному количеству людей», — сообщил политолог.

По его словам, кинолента станет ответом на попытки западных СМИ скрыть правду о трагедии на юго-востоке Украины. Важная миссия этой киноработы заключается в том, чтобы открыть глаза американцам и европейцам на страшные преступления ВСУ.

«На Западе замалчивают трагедию народа Донбасса, предпочитают не обращать внимание на то, что на протяжении длительного периода на территории Европы происходит военное преступление», — говорит Шаповалов.

Отметим, что фильм «Солнцепек» выйдет на экраны 12 августа. Созданием ленты занимался режиссер Максим Бриус, который работает также над третьей частью картины о российском социологе Максиме Шугалее.

Ранее создатели «Солнцепека» говорили, что фильм максимально честно передает все события, которые происходили на территории ЛНР в 2014 году. Премьеру этого фильма ждут все, кому небезразлична судьба Донбасса.

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Все новости / Общество / Политолог Шаповалов рассказал о важной миссии фильма про Донбасс «Солнцепек»
донбасс фильм солнцепек
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