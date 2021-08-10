Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина завершила карьеру в 32 года

Москва, 10 августа. Российская синхронистка Алла Шишкина сообщила, что завершает спортивную карьеру.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в Instagram-аккаунте сообщила подписчикам о своем решении завершить спортивную карьеру. Она поблагодарила за поддержку близких, родственников и партнеров по команде, отдав должное наставникам.

«Нет ничего невозможного, и я это доказала. Жизнь продолжается… РусАллочка еще напишет книгу, даже не сомневайтесь», — отметила Шишкина.

Завершившая карьеру в 32 года синхронистка является 14-кратной чемпионкой мира. Она принимала участие в летней Олимпиаде в Токио, которая проходила с 23 июля по 8 августа.