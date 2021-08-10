Владимир Стеклов рассказал, почему потерпел крах его брак с дочерью Марка Захарова

Москва, 10 августа. Актеры Владимир Стеклов и Александра Захарова не смогли сохранить брак, который продлился девять лет. Артист объяснил, почему распался их союз.

Владимир Стеклов считает, что его второй брак потерпел крах после выхода на экраны фильма «Приговор». Он не исключил, что Захарова перед расставанием с ним советовалась с родителями.

В распоряжении супругов была квартира, которая была записана на Стеклова. Захарова попросила мужа сделать дарение, а потом выписаться из квартиры, откровенно рассказал 73-летний артист.

«Мне некуда было выписываться. У меня не было жилплощади. Я был бомжом. Взял сумку и ушел из ее жизни», — сказал Стеклов в эфире программы «Судьба человека».

Актер не держит зла на вторую супругу. По его словам, когда он жил с Захаровой, многие бытовые вопросы решал ее отец.Стеклов признался, что мэр Москвы Юрий Лужков дал ему квартиру, но «это не мои заслуги». Хотя, как считает звезда сериала «Кадетство», он работал, как все, и заслужил недвижимость.

«Говорят про мои адюльтеры с черной американкой, когда я уезжал в Америку. Но это бред. Просто люди нашей профессии воспалены в своих воображениях. Я не изменял», — добавил знаменитый артист.

Александра Захарова и Владимир Стеклов были вместе в браке девять лет. Совместных детей у артистов не было.