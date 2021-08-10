Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 17:03
17:02
Армия
Шойгу описал самую страшную внутреннюю угрозу в России
17:02
Происшествия
Меняйло поручил проверить все системы подачи кислорода в Северной Осетии
17:00
ФАН-ТВ
Следы шин от дрифта пытается стереть клининговая компания Киева
16:59
Общество
Соловьев предложил украинке Магучих спасение от травли на родине
16:57
Латинская Америка
Резня в Ирапуато: эксперт объяснил, как работают мексиканские наркокартели
16:57
Африка
Сомали и Кения укрепят региональную безопасность в борьбе с «Аш-Шабаб»
16:54
Армия
Российские военные отработали маневры по ликвидации «боевиков» у афганской границы
16:53
Политика
Политолог Гращенков усомнился в «избиении» экс-главы ДНР кикбоксером Хасиковым
16:51
Экономика
Bloomberg назвал основные преимущества нового iPhone
16:51
Особое мнение
Апологет предательства: Альгис Микульскис о феномене «правозащитника» Сергея Ковалева
Все новости

Киев предостерег Минск после заявления Лукашенко о статусе Крыма

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:25
Политика
Киев предостерег Минск после заявления Лукашенко о статусе Крыма
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Киев, 10 августа. Власти Украины предостерегают президента Белоруссии Александра Лукашенко от признания Крымского полуострова частью Российской Федерации, сообщили в Киеве.

Поводом для предостережения стало озвученное президентом Белоруссии условие, при выполнении которого он официально признает российский статус Крыма. Обращение к Минску было направлено через МИД Украины путем открытого письма. Также украинское международное ведомство вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева. В Киеве подчеркнули, что своими словами и действиями Лукашенко «наносит ущерб Украине» и якобы нарушает нормы международного права.

В ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», прошедшего в формате прямой линии, первый президент Белоруссии заявил, что готов признать Крым частью РФ сразу после того, как «последний олигарх в России» начнет экономическое сотрудничество с регионом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Киев предостерег Минск после заявления Лукашенко о статусе Крыма
украина россия белоруссия лукашенко крым
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru