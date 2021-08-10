Киев предостерег Минск после заявления Лукашенко о статусе Крыма

Киев, 10 августа. Власти Украины предостерегают президента Белоруссии Александра Лукашенко от признания Крымского полуострова частью Российской Федерации, сообщили в Киеве.

Поводом для предостережения стало озвученное президентом Белоруссии условие, при выполнении которого он официально признает российский статус Крыма. Обращение к Минску было направлено через МИД Украины путем открытого письма. Также украинское международное ведомство вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева. В Киеве подчеркнули, что своими словами и действиями Лукашенко «наносит ущерб Украине» и якобы нарушает нормы международного права.

В ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», прошедшего в формате прямой линии, первый президент Белоруссии заявил, что готов признать Крым частью РФ сразу после того, как «последний олигарх в России» начнет экономическое сотрудничество с регионом.