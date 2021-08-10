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Белорусского дипломата вызвали в МИД Украины из-за заявлений Лукашенко о Крыме

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:09
Политика
Белорусского дипломата вызвали в МИД Украины из-за заявлений Лукашенко о Крыме
president.gov.by  /  Пресс-служба администрации президента Белоруссии

Киев, 10 августа. Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Белоруссии в связи с заявлениями главы республики Александра Лукашенко о Крыме.

Украинское внешнеполитическое ведомство вызвало белорусского дипломата, чтобы выразить ему протест из-за высказывания Лукашенко о Крыме.

Недавно белорусский лидер в ходе «Большого разговора с президентом» назвал условие, при котором Минск признает Крым российским. По словам Лукашенко, это произойдет, когда «последний олигарх» из РФ начнет поставлять туда продукцию своих компаний.

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