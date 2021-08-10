Для ВМС Италии могут создать корабельный двигатель, работающий на коровьем навозе

Рим, 10 августа. Компания Fincantieri планирует создать двигатель для кораблей Военно-морских сил Италии, работающей на коровьем навозе, сообщают в СМИ.

Обозреватели издания Defense News передают, что крупное итальянское предприятие уже некоторое время работает над технологией использования коровьего навоза для нужд ВМС. Отмечается, что речь идет о переработке такого рода продукции, а также пищевых отходов в биоэтанол.

«Я рассматриваю биотопливо на основе сельскохозяйственной биомассы и пищевых отходов как альтернативу ископаемому топливу для военно-морских кораблей», — заявил вице-президент Fincantieri по исследованиям и инновациям Массимо Дебенедетти.

По его словам, цель исследования — сделать морские суда более экологически чистыми. Эксперт уверен, что благодаря «топливу будущего» корабли ВМС Италии смогут сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Ранее сообщалось, что Италия вложит миллиарды евро в британский проект истребителя шестого поколения. Участие в строительстве обойдется стране в 2,4 миллиарда евро. Также телеканал «360» передавал, что итальянский фрегат «Вирджинио Фазан» зашел в акваторию Черного моря.