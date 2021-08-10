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Для ВМС Италии могут создать корабельный двигатель, работающий на коровьем навозе
Армия
Для ВМС Италии могут создать корабельный двигатель, работающий на коровьем навозе
Pr Scr youtube.com

Рим, 10 августа. Компания Fincantieri планирует создать двигатель для кораблей Военно-морских сил Италии, работающей на коровьем навозе, сообщают в СМИ.

Обозреватели издания Defense News передают, что крупное итальянское предприятие уже некоторое время работает над технологией использования коровьего навоза для нужд ВМС. Отмечается, что речь идет о переработке такого рода продукции, а также пищевых отходов в биоэтанол.

«Я рассматриваю биотопливо на основе сельскохозяйственной биомассы и пищевых отходов как альтернативу ископаемому топливу для военно-морских кораблей», — заявил вице-президент Fincantieri по исследованиям и инновациям Массимо Дебенедетти.

По его словам, цель исследования — сделать морские суда более экологически чистыми. Эксперт уверен, что благодаря «топливу будущего» корабли ВМС Италии смогут сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Ранее сообщалось, что Италия вложит миллиарды евро в британский проект истребителя шестого поколения. Участие в строительстве обойдется стране в 2,4 миллиарда евро. Также телеканал «360» передавал, что итальянский фрегат «Вирджинио Фазан» зашел в акваторию Черного моря.

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италия флот биотопливо
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