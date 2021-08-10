Специалисты Сан-Марино заявили о 99% эффективности «Спутника V»

Рим, 10 августа. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала 99% эффективность в ходе исследования властей Сан-Марино и Национального института инфекционных заболеваний в Риме.

Согласно результатам испытаний, антитела к COVID-19 после второго компонента препарата «Спутник V» появились у 99% добровольцев. Об этом представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли рассказал в беседе с ТАСС.

Еврокомиссия ранее признала действительными сертификаты Сан-Марино о вакцинации от коронавируса, в том числе и «Спутником V». Документ будет приниматься на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.