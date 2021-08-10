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Шойгу сообщил о повышении уровня доверия россиян к армии

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:41
Армия
Шойгу сообщил о повышении уровня доверия россиян к армии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 10 августа. Уровень доверия россиян к Вооруженным силам РФ значительно вырос за последние годы, отметил глава военного ведомства страны Сергей Шойгу.

На данный момент этот показатель колеблется от 79 до 86%. Такой результат является самым высоким за все время, отметил министр во время молодежного форума «Территория смыслов». Еще около 12 лет назад значение колебалось от 27 до 29%.

«Сегодня это от 79 до 86 процентов — это самый доверяемый институт в нашей стране», — уточнил он.

По словам Шойгу, такого результата удалось достичь благодаря большой программе по перевооружению армии. ВС РФ превосходят любые другие войска по уровню современности вооружения, добавил он.

Также министр обороны объявил, что с 2021 по 2024 годы будет проводиться дополнительный набор контрактников и офицеров. МО РФ планирует набирать около 15 тысяч человек ежегодно.

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