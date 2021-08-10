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Союз производителей алкогольной продукции оценил рост себестоимости водки в РФ
Экономика
Союз производителей алкогольной продукции оценил рост себестоимости водки в РФ
pixabay.com

Москва, 10 августа. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев прокомментировал в беседе с журналистами сообщения об увеличении себестоимости водки в Российской Федерации.

Согласно заявлениям производителей, в текущем году рост себестоимости производства одной бутылки напитка объемом 0,5 л составил 3%. Однако в России в целом повысились в цене сырьевые товары, указывает собеседник Общественной Службы Новостей. Он уверен, что данная тенденция касается не только спиртовой промышленности.

«Растут абсолютно разные компоненты. Этот процесс касается не только водки», — считает Косарев.

При этом благодаря закону о виноделии в стране удалось избежать коллапса с продажами алкоголя, добавил собеседник издания. Эксперт указал, что рынок продолжает функционировать.

Ранее о росте себестоимости водки рассказал генеральный директор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. Главной задачей рынка на данный момент он назвал сохранение потребителя.

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водка цены рост себестоимости
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