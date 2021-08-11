Тайна COVID-19, «миссия» Клинтон и новая лысенковщина. Колонка Геннадия Онищенко

ФАН продолжает публиковать размышления депутата Госдумы, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко о подоплеке появления в США версий об искусственном происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. В американских СМИ активно муссируется версия, что опасный возбудитель якобы был создан или по крайней мере модифицирован в лаборатории в китайском Ухане, откуда случайно «сбежал».

Вторая часть колонки Геннадия Онищенко на эту тему посвящена роли Хиллари Клинтон в том, что по вине США терроризм с использованием биологического оружия сегодня может оставаться безнаказанным. Начало материала читайте здесь.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

COVID-19, «миссия» Хиллари Клинтон и неолысенковщина. Колонка Геннадия Онищенко

Главный политический итог истории с рассылкой спор сибирской язвы после теракта 11 сентября 2001 года был более чем серьезный. Хорошо нам известная Хиллари Клинтон, в то время сенатор от штата Нью-Йорк, затем госсекретарь и кандидат в президенты США, после событий сентября 2001-го приехала в Женеву на заседание рабочей группы по разработке механизма контроля за соблюдением Конвенции о биологическом оружии. Приехала она не просто так, а с вполне определенной «миссией».

Напомню, у истоков создания этой конвенции, которая была принята в 1972 году, а затем ратифицирована почти всеми странами ООН, стояли СССР, США и Великобритания. Она стала первым международным договором о разоружении, предусматривающим запрет разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, а также их уничтожение.

Но после ратификации этого документа оставался нерешенным важный вопрос — был необходим механизм контроля соблюдения конвенции. В то время этот механизм как раз разрабатывался чрезвычайно авторитетными экспертами, в том числе из России. И вот Хиллари Клинтон под предлогом, что ее страна стала объектом атаки с использованием биологического оружия, заявила, что США выходят из работы над механизмом контроля. А без их участия этот документ не мог быть принят. При этом Хиллари прекрасно знала, что именно в США было применено биологическое оружие против своего народа, даже комиссия конгресса пришла к этому выводу, хотя их выводы и были полуправдой.

А правда состояла в том, что в США, которые считают себя светочем демократии и свободы, был совершен первый в третьем тысячелетии террористический акт с использованием биологического оружия. И с высокой долей вероятности, за этим терактом стояли американские военные и, возможно, некоторые политики. А сделано это было исключительно для решения политических вопросов, в том числе чтобы оправдать военные операции США за границей.

flickr.com / Gage Skidmore

Расследование, проведенное в самих США, убедительно доказывало, что штамм сибирской язвы, который использовался в почтовых рассылках, был в разработке еще в 1950-е годы как боевая рецептура. Исследования шли в той самой военной лаборатории в Форт-Детрике, откуда, как выяснило расследование, и произошла утечка опаснейшего штамма. Хотя в Вашингтоне заявляли, что с середины 1960-х в Форт-Детрике не занимались наступательными программами биологического оружия, судя по тому, что мы знаем, есть большие сомнения, что в этой засекреченной военной лаборатории переключились на разведение цветочков.

Кроме того, осуществить операцию по рассылке боевых спор сибирской язвы в одиночку было просто невозможно: возбудитель нужно было не только выделить, но еще и культивировать, накопить его достаточное количество, расфасовать и так далее. Все это даже теоретически невозможно было сделать так, чтобы никто не заметил.

Понимая, что в случае любого международного расследования все это вылезет наружу, США приняли решение торпедировать создание механизма контроля за соблюдением конвенции. Именно с этой «миссией» и приехала в Женеву Хиллари Клинтон. Американцы очень боялись, что все выплывет наружу: при наличии механизма им пришлось бы принять у себя международную рабочую группу, в которой не было бы представителей США и которая обладала бы всей полнотой власти, чтобы затребовать любые документы, допросить всех свидетелей и так далее. Именно этого американцы так боялись. Им было важно скрыть, что рассылка спор — это не выходка террориста-одиночки, а результат заговора.

А сегодня, в 2021-м, США пытаются выйти из ситуации, в которую загнали себя и весь мир в 2001 году. Все понимают, что сегодня есть опасность не биологической войны (это все-таки маловероятно), а того, что гораздо страшнее — биологического терроризма. Но в отсутствие легитимного международно-признанного механизма контроля, который так и не был разработан по вине США, сегодня эта сфера полностью бесконтрольна.

Когда в начале этого года в Китай прибыла комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы расследовать, откуда началась пандемия COVID-19, у нее не было никаких реальных полномочий. ВОЗ пыталась сымитировать механизм контроля, но у них ничего не вышло. Ну, походили эксперты по рынку в Ухане, опросили кого-то, но ни в какие лаборатории их не пустили, и Китай имел на это полное право. В результате ВОЗ опубликовала беспомощный четырехстраничный отчет, на основании которого никакие серьезные выводы о происхождении пандемии просто невозможны.

Федеральное агентство новостей /

Россия видит все эти опасности, поэтому еще в 2006 году на саммите G8, который проходил в Петербурге, по инициативе нашей страны был принят документ, касающийся и распространения инфекционных заболеваний. В документе подчеркивалось, что мы осознаем все риски в этой области, в том числе связанные с возможными рукотворными случаями распространения опасных инфекций.

Так что все обвинения в адрес Китая со стороны США по поводу происхождения COVID-19 — это попытки американцев вернуть себе приоритет в исследованиях в области применения самого бесконтрольного на сегодняшний день оружия массового поражения — биологического. Через два десятилетия после событий сентября 2001 года Соединенные Штаты пытаются взять реванш, поэтому они так активно «наезжают» на Китай.

При этом не будем забывать, что США сознательно ради сокрытия своих преступлений на два десятилетия задержали развитие науки в этой области, что по своим последствиям сравнимо со знаменитой лысенковщиной. Фактически мы имеем дело с феноменом, когда американская цивилизация, считающая себя самой великой и могучей, на деле демонстрирует примитивное самомнение. Безо всяких на то оснований США присвоили себе право все за всех решать, вмешиваясь в дела других стран. При этом вот уже два десятка лет они демонстрируют свою беспомощность в том, что касается готовности нести ответственность даже перед собственным народом.

(Лысенковщина — это признанная антинаучной концепция, основоположником которой считается академик Трофим Лысенко, существовавшая в СССР в 1930-е — 1960-е годы. Следствием этой концепции стало преследование ученых, а также отрицание науки генетики, что пагубно отразилось и на советском сельском хозяйстве. В переносном смысле лысенковщиной или неолысенковщиной сегодня называют преследование ученых за их «политически некорректные» научные взгляды. — Прим. ФАН).