Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 17:03
17:00
ФАН-ТВ
Следы шин от дрифта пытается стереть клининговая компания Киева
16:59
Общество
Соловьев предложил украинке Магучих спасение от травли на родине
16:57
Латинская Америка
Резня в Ирапуато: эксперт объяснил, как работают мексиканские наркокартели
16:57
Африка
Сомали и Кения укрепят региональную безопасность в борьбе с «Аш-Шабаб»
16:54
Армия
Российские военные отработали маневры по ликвидации «боевиков» у афганской границы
16:53
Политика
Политолог Гращенков усомнился в «избиении» экс-главы ДНР кикбоксером Хасиковым
16:51
Экономика
Bloomberg назвал основные преимущества нового iPhone
16:51
Особое мнение
Апологет предательства: Альгис Микульскис о феномене «правозащитника» Сергея Ковалева
16:50
Ливия
С широко закрытыми глазами: как ЕС поощряет насилие над нелегальными мигрантами в Ливии
16:50
Происшествия
Взрыв беспроводных наушников убил 28-летнего жителя Индии
Все новости

Межевич объяснил, почему политики в Прибалтике придерживаются антироссийской риторики

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:03
Политика
Межевич объяснил, почему политики в Прибалтике придерживаются антироссийской риторики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 августа. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил, почему некоторые политики в Прибалтике активно поддерживают русофобские настроения.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции, на которой обсуждались предстоящие учения ВС России и Белоруссии «Запад-2021», Межевич отметил, что даже адекватные политики в Прибалтике подстраиваются под антироссийскую повестку Запада.

На примере бывшего мэра Риги Нила Ушакова эксперт объяснил, что в Латвии стараются придерживаться государственной линии, чтобы не попасть в оппозицию и не разрушить себе карьеру.

«Представьте, вы молодой удачливый политик, у вас может быть весьма приличное будущее, а может его и не быть. Если вы поддержите гослинию, то вы с политической карьерой подружитесь, вас будут выставлять на витрину», — объяснил Межевич.

При этом он подчеркнул, что если политик выберет другую риторику, то его признают оппозиционером. В таком случае не исключено, что его попытаются упрятать в тюрьму, а о карьере можно будет забыть.

Ранее Межевич прокомментировал ситуацию вокруг мигрантов в Прибалтике. По его словам, уровень жизни прибалтийских государств вряд ли способен заинтересовать нелегалов настолько, чтобы те захотели остаться там навсегда.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Межевич объяснил, почему политики в Прибалтике придерживаются антироссийской риторики
Латвия россия запад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru