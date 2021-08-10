Межевич объяснил, почему политики в Прибалтике придерживаются антироссийской риторики

Санкт-Петербург, 10 августа. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил, почему некоторые политики в Прибалтике активно поддерживают русофобские настроения.

В ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции, на которой обсуждались предстоящие учения ВС России и Белоруссии «Запад-2021», Межевич отметил, что даже адекватные политики в Прибалтике подстраиваются под антироссийскую повестку Запада.

На примере бывшего мэра Риги Нила Ушакова эксперт объяснил, что в Латвии стараются придерживаться государственной линии, чтобы не попасть в оппозицию и не разрушить себе карьеру.

«Представьте, вы молодой удачливый политик, у вас может быть весьма приличное будущее, а может его и не быть. Если вы поддержите гослинию, то вы с политической карьерой подружитесь, вас будут выставлять на витрину», — объяснил Межевич.

При этом он подчеркнул, что если политик выберет другую риторику, то его признают оппозиционером. В таком случае не исключено, что его попытаются упрятать в тюрьму, а о карьере можно будет забыть.

Ранее Межевич прокомментировал ситуацию вокруг мигрантов в Прибалтике. По его словам, уровень жизни прибалтийских государств вряд ли способен заинтересовать нелегалов настолько, чтобы те захотели остаться там навсегда.