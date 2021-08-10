Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса

Вильнюс, 10 августа. Глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила о вводе режима ЧС в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.

Правительство утвердило установление режима чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Голубева прокомментировала решение в соцсетях.

«Укрепление границы начинается немедленно», — подчеркнула глава МВД.

Ранее журналисты обратили внимание на позицию прибалтийских стран по проблеме нелегальных мигрантов. Миграционный кризис стал ответом президента Белоруссии Александра Лукашенко на ограничения, уверены государства.