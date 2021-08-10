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В Киеве пригрозили разрывом отношений с Минском после слов Лукашенко о Протасевиче

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:48
Политика
В Киеве пригрозили разрывом отношений с Минском после слов Лукашенко о Протасевиче
Федеральное агентство новостей  /  Роман Линник

Киев, 10 августа. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о допросе блогера Романа Протасевича спецслужбами ЛНР довели до истерики депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Гончаренко с трибуны в Киеве пригрозил Минску полным разрывом дипломатических отношений и непризнанием Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Нардеп назвал действия белорусского лидера «явкой с повинной» и призвал «наказать» его за «сотрудничество с террористами».

«Также подал Зеленскому (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ФАН.) ходатайство о необходимости присоединения к новым санкциям ЕС против Белоруссии, на что получил ответ, что СНБО рассмотрит этот вопрос», — заявил Гончаренко.

Украине следует присоединиться с санкциями Запада против Белоруссии как можно скорее, а также открыть в отношении Александра Лукашенко уголовное дело, уверен депутат. Политик заявил, что необходимо прекратить все возможные политические и экономические связи с Республикой Беларусь и присоединиться к международному давлению на Минск.

Слова президента Белоруссии о допросе Протасевича спецслужбами ЛНР прозвучали во время прямой линии «Большой разговор с президентом». Как выяснили силовики, блогер и сооснователь признанного экстремистским Telegram-канала Nexta не участвовал в боевых действиях в Донбасе, а лишь сфотографировался с пулеметом. Также Лукашенко напомнил, что не поддерживает намерения Киева решить ситуацию в ЛДНР с помощью военной силы.

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украина ЛНР лукашенко верховная рада гончаренко
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