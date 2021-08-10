Шойгу: доля современной техники в ВС РФ к концу 2021 года должна составить 71,9%

Москва, 10 августа. Доля современных образцов вооружения и военной техники к 1 января 2022 года в российской армии должна достигнуть 71,9%. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны считает, что в этом году гособоронзаказ будет выполнен в объеме не ниже 99%.

«Мы должны выйти на показатель современности вооружений и военной техники на 71,9%», — сказал он.

Ранее Шойгу сообщил, что российские войска за первое полугодие 2021 года получили более 200 единиц вооружения и боевой техники. Кроме того, в Сибири активно проводится строительство объектов РВСН. Они будут использоваться для размещения новых образцов вооружения в интересах ядерной триады.