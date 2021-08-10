Минск анонсировал «адекватные меры» в ответ на западные санкции против Белоруссии

Минск, 10 августа. Белоруссия примет «адекватные меры» в ответ на недавно введенные против республики санкции стран Запада, заявили в министерстве иностранных дел страны.

МИД Белоруссии решительно осуждает санкции, которые были приняты США, Великобританией и Канадой 9 августа, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Минск оценит новые ограничения со стороны западных стран и примет «адекватные ответные меры», подчеркнули в белорусском министерстве.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден расширил санкционный список в отношении Белоруссии.