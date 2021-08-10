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Минск анонсировал «адекватные меры» в ответ на западные санкции против Белоруссии

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:32
Политика
Минск анонсировал «адекватные меры» в ответ на западные санкции против Белоруссии
wikimedia.org  /  Гомоатрокс / CC-BY-SA-3.0

Минск, 10 августа. Белоруссия примет «адекватные меры» в ответ на недавно введенные против республики санкции стран Запада, заявили в министерстве иностранных дел страны.

МИД Белоруссии решительно осуждает санкции, которые были приняты США, Великобританией и Канадой 9 августа, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Минск оценит новые ограничения со стороны западных стран и примет «адекватные ответные меры», подчеркнули в белорусском министерстве.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден расширил санкционный список в отношении Белоруссии.

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