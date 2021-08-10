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Аналитик Межевич объяснил, чем для Лукашенко обернется позиция по Крыму

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:01
Политика
Аналитик Межевич объяснил, чем для Лукашенко обернется позиция по Крыму
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 августа. Позиция президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно признания Крыма российским объяснима, заявил глава Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» аналитик обратил внимание на примечательную тенденцию. Так, крупные коммерческие организации заходят в Крым аккуратно и даже скрытно. Им приходится создавать сторонние фирмы, чтобы обойти западные ограничения. Лукашенко своим поведением «отзеркалил» поведение предпринимателей.

«Правда бизнес — это коммерческая структура, а он — руководитель союзного государства, — объяснил Межевич. — От него ждали бы большего понимания, но мы видим, что даже белорусский бизнес в Республику Крым заходит осторожно, мягко».

Аналитик Межевич объяснил, чем для Лукашенко обернется позиция по Крыму
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По словам эксперта, в этой связи существует проблема и очень серьезная. С одной стороны, такие меры объяснимы. Если бы крымский вопрос затрагивал исключительно белорусско-литовские отношения, Лукашенко давно признал бы полуостров российским. Но у западных элит еще есть рычаги давления на республику, а значит, «в этом смысле есть чего бояться». С другой стороны, как полагает Межевич, позиция Лукашенко может обернуться негативной реакцией со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что ЕС выступил за новые санкции против Минска. В Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз намерен и дальше оказывать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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белоруссия лукашенко крым межевич
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