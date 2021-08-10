Шойгу: Минобороны РФ надеется до конца года поставить самолет L-410 на поплавки и лыжи

Москва, 10 августа. Минобороны России планирует до конца года начать использование новых версий самолета L-410, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Инженеры должны установить двухмоторный самолет L-410 на лыжи и поплавковое шасси. Благодаря такому новшеству появится возможность эксплуатировать самолет в Сибири и в условиях Арктики. Подобная машина крайне необходима для работы на неприспособленных аэродромах, посадки на воду, твердый грунт и снег.

На L-410 преимущественно проходят обучение пилоты военно-транспортной авиации, уточнил Шойгу. Самолет с лыжным шасси уже прошел государственные испытания. Поплавковая версия будет испытана до конца 2021 года.

Шойгу ранее сообщил, что Россия представит на военно-техническом форуме «Армия-2021» специальную экспозицию, посвященную арктической тематике. Выставка позволит гостям лично убедиться в боевой мощи российских войск, считает он.