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Шойгу: Минобороны РФ надеется до конца года поставить самолет L-410 на поплавки и лыжи

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:18
Армия
Шойгу: Минобороны РФ надеется до конца года поставить самолет L-410 на поплавки и лыжи
wikipedia.org  /  Stradalova / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 августа. Минобороны России планирует до конца года начать использование новых версий самолета L-410, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Инженеры должны установить двухмоторный самолет L-410 на лыжи и поплавковое шасси. Благодаря такому новшеству появится возможность эксплуатировать самолет в Сибири и в условиях Арктики. Подобная машина крайне необходима для работы на неприспособленных аэродромах, посадки на воду, твердый грунт и снег.

На L-410 преимущественно проходят обучение пилоты военно-транспортной авиации, уточнил Шойгу. Самолет с лыжным шасси уже прошел государственные испытания. Поплавковая версия будет испытана до конца 2021 года.

Шойгу ранее сообщил, что Россия представит на военно-техническом форуме «Армия-2021» специальную экспозицию, посвященную арктической тематике. Выставка позволит гостям лично убедиться в боевой мощи российских войск, считает он.

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самолет шойгу l-410 поплавковое шасси
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