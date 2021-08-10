Лев Новоженов приветствует инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»

Работающих пенсионеров нужно ценить за то, что они востребованные специалисты, несмотря на возраст. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский журналист, телеведущий, режиссер, писатель Лев Новоженов.

Собеседник оценил инициативу «Ленинградская надбавка» пенсионерам певицы Татьяны Булановой, баллотирующейся от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга.

«Я целиком за. Питер — это вторая столица. Если в Москве есть, то и в Петербурге должны быть надбавки. Это было бы справедливо», — сказал журналист.

Лев Новоженов также выразил надежду, что подобная инициатива не только будет реализована в ближайшем будущем, но и будет учитывать интересы пожилых людей, которые продолжают трудиться.

«У меня доплаты нет, потому что я считаюсь работающим пенсионером. Мне очень обидно. Я с 14 лет начал работать. У меня стаж 60 лет. ˂…˃ Почему работающие пенсионеры ущемлены? Они виноваты, что работают? Они востребованы. Им нужно спасибо сказать», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В завершение он поделился еще одним наблюдением, которое сделал за последние несколько лет.

«Я продолжаю делать отчисления в Пенсионный фонд. На пенсию я вышел почти 15 лет назад, а на моей пенсии это никак не отражается. Могу сказать, что я кормлю других пенсионеров. Это не значит, что я жалуюсь, но все же это странно, абсурдно и нелогично», — подытожил журналист.

Ранее стало известно, что певица Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. В нем артистка сообщила, что петербургские чиновники вставляют палки в колеса партии «Родина».