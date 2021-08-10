Межевич: Столкновения России и НАТО во время учений «Запад-2021» не будет

Санкт-Петербург, 10 августа. Угроза военного столкновения между Россией, Белоруссией и странами Прибалтики маловероятна, считает президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Россия и Белоруссия готовятся к совместным военным учениям «Запад-2021». В прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» гости обсудили вероятность конфронтации или провокаций во время маневров. Межевич в ответе на этот вопрос исключил столкновение с НАТО.

Он поинтересовался, зачем России и Белоруссии сейчас может быть нужна Латвия? Времена войн с истреблением неприятеля давно в прошлом, считает он. РФ придется вкладывать дополнительные средства в развитие Латвии, как это в прошлом делал Советский Союз. Восстановление Прибалтики пойдет в ущерб нацпроектам и повышению уровня жизни россиян в других регионах, указал Межевич.

«И все военные профессионалы, которых определенное количество в Латвии тоже есть, прекрасно знают, что никакой военной угрозы эти учения не представляют», — подчеркнул он.

Маневры «Запад-2021» по своему размаху куда скромнее, чем непрерывные учения стран НАТО в регионе Балтии. Действия России не несут какой-либо угрозы Литве, Латвии и Эстонии. Однако Прибалтика регулярно «торгует русофобией» перед выборами на протяжении последних 30 лет. Сегодня к этому неоригинальному набору добавились заявления и о «белорусской угрозе». Спекуляции на эту тему продлятся весь сентябрь, спрогнозировал Межевич.

ВМС США ранее приступили к крупным учениям LSE-2021 с привлечением большого количества кораблей. Политолог Владимир Соловейчик назвал подобные действия подготовкой к провокации.