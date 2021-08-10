Французский политолог назвал предпосылки резонансного убийства священника в Вандее

Уклонение от решений по депортации нелегальных мигрантов, а также отсутствие должного медицинского надзора во Франции привели к убийству католического священника в Вандее. Об этом ФАН заявил французский политолог и журналист Дмитрий де Кошко, комментируя резонансное преступление, совершенное мужчиной руандийского происхождения Эмманюэлем Абайсенга, который годом ранее устроил пожар в соборе Петра и Павла в Нанте.

Французский политолог напомнил, что католическая церковь несколькими годами ранее оказала будущему преступнику серьезную помощь. После того как в отношении мигранта было принято постановление о депортации, его поддержала епархия Нанта. На протяжении нескольких лет ему содействовали в запросе на продление визы.

«Изначально, еще до пожара в Нанте, судом было принято решение выдворить его из Франции, — сообщил де Кошко. — Но дело в том, что часто депортация нелегальных мигрантов не совершается по различным причинам. Иногда людей не находят или даже особенно не ищут. Иногда страны, в которые мигранты должны вернуться, не соглашаются их принимать, а Франция ничего не предпринимает, чтобы заставить их это сделать. Однако она могла бы этого добиться, сокращая, например, свою помощь и кредиты на развитие этих стран. Именно в этом сейчас упрекают французское правительство».

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Журналист продолжил, что к трагедии в департаменте Вандея также привело отсутствие должного медицинского надзора.

«У этого человека официальный диагноз — шизофрения, — подчеркнул собеседник ФАН. — Люди, страдающие от этого недуга, действительно могут перейти на такие действия, как убийство. Их нужно держать под медицинским надзором, но, к сожалению, это делается не всегда, так как в психиатрических больницах страны недостаточно мест. Кроме того, есть разные теории о том, что не надо, мол, запирать людей с психиатрическими проблемами. Сейчас Эмманюэль Абайсенга заперт в психиатрической больнице, но, возможно, это не продлится долго».

Дмитрий де Кошко отметил, что суд над мигрантом маловероятен, так как большинство считает, что он не несет ответственности из-за своей психиатрической болезни.

В заключение французский политолог предположил, повлияет ли громкое убийство на общественные настроения в стране.

«Я думаю, что резонанс все-таки будет, — выразил мнение де Кошко. — Будет задан вопрос о нелегальной миграции, о неисполнении решений судов по высылке людей, которые не должны находиться на территории Франции. Кроме того, возможно, будет поднята проблема двойного наказания за нарушение миграционных законов — тюрьмы и высылки».

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Но надо сказать, что во французском обществе популярны мнения в защиту мигрантов-преступников, добавил собеседник ФАН.

«Как известно, политкорректность немного запрещает говорить о том, какая пропорция мигрантов находится во французских тюрьмах. Все знают об этом, но никто не может писать и говорить на эту тему», — резюмировал Дмитрий де Кошко.

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