В порту Латакии ликвидирован пожар на коммерческом судне

Латакия, 10 августа. Сотрудники экстренных служб погасили пламя на судне, стоящем на якоре в порту Латакии. Ранее в соцсетях появились сообщения о взрыве на его борту.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление генерального директора портовой компании Амджада Сулеймана, инцидент произошел во время работ по техническому обслуживанию судна. Сулейман рассказал, что некоторые члены экипажа, участвовавшие в пожаротушении, отравились угарным газом и были доставлены в больницу.

Морякам оказана экстренная помощь, включая предоставление кислородных баллонов. К настоящему моменту все они выписаны. Возгорание на борту также полностью ликвидировано.

Информации об ущербе для судна пока не поступало, однако известно, что на момент взрыва и возникновения пожара оно было пустым.