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Российский вирусолог перечислил основные проявления постковидного синдрома
Общество
Российский вирусолог перечислил основные проявления постковидного синдрома
pixabay.com

Москва, 10 августа. Выздоровевшие от COVID-19 пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Он проявляется как через потерю обоняния, так и через опасные болезни сердца.

Постковидный синдром наблюдается у каждого пятого молодого пациента, перенесшего COVID-19. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков. По словам специалиста, данное состояние у людей старше 50 лет встречается чаще.

«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет — каждый второй», — уточнил Тимаков.

Как утверждает врач, постковидный синдром может проявляться по-разному. В некоторых случаях он может привести к снижению толерантности к нагрузкам, нарушениям зрения, тромбозу. Тимаков подчеркнул, что случаи постковидного синдрома встречаются значительно реже среди пациентов, прошедших процедуру вакцинации от коронавируса.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от заражения коронавирусом. Как сообщалось ранее, ее следует пройти и переболевшим пациентам для укрепления иммунитета.

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коронавирус евгений тимаков постковидный синдром
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