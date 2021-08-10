Футболист Мамаев требует суд разделить совместно нажитое с экс-супругой имущество

Москва, 10 августа. Российский футболист Павел Мамаев подал иск к своей бывшей супруге о взыскании алиментов.

Знаменитый спортсмен требует, чтобы суд разделил их совместно нажитое имущество, а также определил место жительства дочери. В иске уточняется, что наследница Мамаева постоянно проживает с ним в Ростове-на-Дону. Соответствующую новость сообщил адвокат экс-супруги футболиста Аланы Мамаево Вадим Лялин.

Ранее бывшая возлюбленная спортсмена высказалась о его новой избраннице. Она уточнила, что Мамаев встречается с блогером Надеждой Савко. Мамаева назвала любовницу бывшего мужа "лучшим наказанием для него".