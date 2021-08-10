Джонни Депп впервые получил поддержку от кинематографистов после скандального суда

Сан-Себастьян, 10 августа. Известный голливудский актер Джонни Депп получил награду на международном престижном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Звезде вручат почетную премию за особый вклад в кинематограф.

Радостную для фанатов Деппа новость сообщили в официальном пресс-релизе предстоящего мероприятия. Для артиста появление на публике станет первым после череды скандальных судов с бывшей супругой Эмбер Херд.

«Джонни Депп, один из самых талантливых и многоплановых актеров современного кинематографа, получит премию «Доностия» в среду, 22 сентября», – отметили организаторы.

Престижный кинофестиваль будет проходить с 17 по 25 сентября, сообщает издание «Мир 24». В этом году вручение наград и просмотры фильмов состоятся в 69-й раз в Испании.

В прошлом году Депп в рамках кинофестиваля представил документальный фильм «Еще по одной с Шейном Макгоуэном» совместно с режиссером Джульен Темпл, сообщает портал «Культуромания».

Звезда «Пиратов Карибского моря» уже долгое время ведет судебные тяжбы со своей бывшей женой, которая неоднократно обвиняла его в домашнем насилии. Однако адвокаты артиста утверждают обратное — что главным абьюзером в их паре всегда была Херд. Несколько недель назад Депп выиграл очередное ходатайство против экс-супруги.