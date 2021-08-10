Связанное с иноагентами «7х7» продвигает цели западных НКО в регионах РФ

Социологи отметили значительный рост интереса россиян к участию в структурах местного самоуправления, волонтерских, профсоюзных и общественных организациях на фоне снижения интереса к политике. В ходе опроса ВЦИОМ из выборки в 1600 совершеннолетних граждан в 2021 году только 22% россиян сказали, что участвовали в каких-либо выборах — самый низкий показатель за 17 лет. Зато количество тех, кто занимался какой-либо общественной деятельностью в своем регионе увеличилось в три раза за последние 10 лет.

На интерес людей к проблемам своего города и района откликается и журналистское сообщество — местные СМИ приобретают все больше значения, тем более что там часто работают талантливые, искренне увлеченные авторы. Многие проекты позиционируют себя как независимые издания, отличаются нестандартной и увлекательной подачей контента, вызывая интерес к жизни своих регионов даже у тех, кто живет в другом месте. Но не все эти медиаструктуры независимы в истинном смысле, и далеко не всегда их деятельность ограничена журналистикой.

Горизонтальная Россия в дырах

Издание «7х7 Горизонтальная Россия», зарегистрированное в Сыктывкаре, работает уже 10 лет, в более чем 30 регионах страны. Оно позиционирует себя как журнал, объединяющий журналистов, активистов, блогеров, общественников из городов-немиллионников, неравнодушных к бедам родного края и желающих изменить жизнь в небольших городах к лучшему.

Издание не скрывает оппозиционности, широкую узнаваемость оно приобрело после того, как карельского журналиста-расследователя Сергея Маркелова, пишущего для «7х7», признали физлицом с функцией СМИ-иноагента в конце прошлого декабря в числе первых пяти граждан РФ.

Он написал для «Новой газеты» колонку, как это отразилось на нем и его семье, где рассказал, что не планировал ничего подобного и не понимает, за какие заслуги попал в этот список.

Социальные проблемы, экология, городская среда и блогеры в регионах, пишущие об этом, — в фокусе внимания. Так, недавно издание рассказало про «Министерство ухудшения Рязани». Это остроумный и талантливый блог в Инстаграме, где от лица вымышленной официальной структуры, чья задача — вредительство, описывается состояние благоустройства города.

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Но самые читаемые блогеры издания поднимают другие темы, полностью отвечающие информационной повестке столичных оппозиционеров. К примеру, о стремительном отъезде Любови Соболь за границу рассказали одновременно несколько авторов, включая московского политолога Владимира Кынева, некоторые поделились своими воспоминаниями о встрече с ней.

Пикники с иноагентами

Издание не только освещает, но и стремится создавать в регионах события для широкого круга. Несколько лет подряд под эгидой «7х7» проходит серия «интеллектуальных пикников» «Баркемп». В 2021 году они запланированы на осень. Это двухдневные фестивали для всех желающих, с выступлениями известных деятелей медиа, научных публицистов, активистов, куда можно приехать с палаткой. Условия допуска на фестиваль — предварительная регистрация.

Даты «Баркемпов» этого года пока не названы, места проведения тоже обозначены не все, но предполагается, что в этом году он пройдет в Белгороде, Сыктывкаре, Ярославле, Кирове. Мероприятие в Карелии с темой «Все мы медиа» прошло онлайн. Лекторы обращались к актуальным для независимых журналистов вопросам права, менеджмента, образования, информационной гигиены, профессионального долга и способов защитить себя от преследований власти.

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Кроме известного в республике Маркелова, выступили расследователь «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Иван Голунов, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, координатор «ОВД-инфо» Леонид Драбкин и писатель Людмила Улицкая. Последняя в своей речи отдельно упомянула значение дела Юрия Дмитриева — сотрудника карельского «Мемориала»2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), осужденного за действия сексуального характера с малолетней приемной дочкой.

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В 2020 году в «Баркемпе», который также проходил онлайн, кроме ЛГБТ-активистов и представительниц радикального феминизма, принимали участие и такие значимые для либеральной политической общественности персонажи, как главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и директор филиала Amnesty International в России Наталья Звягина, а в 2019 году на площадках выступали известный своей русофобией политик Леонид Гозман, расформированная в этом году «Команда 29» (НКО, признанная аффилированной с нежелательной организацией из Чехии Společnost Svobody Informace («Общество свободы информации»), адвокаты «Мемориала» и скандальный московский мундеп Юлия Галямина, связанная со структурами Михаила Ходорковского.

Образование для независимых блогеров

Много вложено и в обучающие спецпроекты. Например, анонсированная в августе программа «Проверочная» приглашает блогеров поучаствовать в занятиях, где их обещают научить быть этичными, избегать проблем с законом, успешно решать конфликты с читателями и коллегами, если таковые возникнут.

Для участия в «Проверочной» требуется быть совершеннолетним гражданином России, иметь блог с любой социально значимой тематикой с аудиторией не менее двух с половиной тысяч человек и проживать в одном из регионов, где действует программа. Победителям также обещают офлайновую встречу в октябре — место проведения не уточнили, но проезд и проживание организаторы обещают оплатить.

Участие в программе — конкурсное, дает возможность выиграть грант в 200 тысяч рублей на развитие своего проекта. А рассказывать, как заинтересовать своим блогом других, не имея больших денег, будет Илья Клишин — сооснователь медиаконсалтингового агентства KFConsulting.

33-летний медиаменеджер интересуется историей и в личных соцсетях в основном пишет о прочитанных книгах на эту тему. Но появлялись в его соцсетях и ретвиты в поддержку фигурантов дела «Сети», признанной террористической организацией и запрещенной в РФ.

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В 2013–2016 годах он возглавлял редакцию канала «Дождь». Тот период в жизни канала отметился скандалом с попыткой поднять дискуссию, нужно ли было сдать Ленинград фашистам, и соответствующим опросом, за который Клишин приносил публичные извинения.

Единственным спонсором указано «7х7», о других — на странице не говорится. Но в 2020 году издание продвигало «Школу медиаменеджерок «Молоток», первые участницы которой были выпущены в 2021 году. Кураторы курса и не скрывали, что деньги на обучение и гранты до 10 тысяч евро выделили иностранные фонды, включая аффилированный со структурами Сороса Impact Hub и IREX Europe, который финансируется американской USAID (прекратила деятельность в России по требованию МИД РФ в 2012 году). МИД РФ объяснил это тем, что USAID была замечена в попытке влиять на внутриполитические процессы.

Кто же платит

Директор ООО «Редакция 7х7» и журнала «7х7» Павел Андреев — сыктывкарский бизнесмен, по специальности пиарщик, называет себя «регионалистом с либеральными и, о ужас, с либертарианскими взглядами», считается членом правления Международного общества «Мемориал» с 2018 года.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «МЕМОРИАЛ».

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Как многие СМИ в регионах, не имеющие господдержки, «7х7» собирает донаты с читателей, предлагая поддержать независимую журналистику, помогающую выводить локальные проблемы на федеральный уровень и менять в российских городах жизнь к лучшему. Объем читательской финансовой поддержки, судя по счетчику, небольшой — около 40 тысяч в месяц.

Зарабатывает медиа и на рекламе, предлагая свои услуги бизнесу, НКО и СМИ-коллегам. Стоимость спецпроекта, согласно медиа-киту издания, начинается от 50 тысяч рублей, что является самой дорогой услугой коллектива.

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Для сравнения: заказать «Медузе» материал короткого формата стоит от 132 тысяч рублей.

Но есть и свидетельства, указывающие на другой источник финансирования этого СМИ и его спецпроектов по обучению пишущей молодежи и организаций площадки для дискуссий.

В 2020 году появилась информация, что Андреев в 2018 году получил грант в 553 тысячи евро от Еврокомиссии, который был оформлен не на ООО «Редакция 7х7». По данным Telegram-канала «Персонажи Коми», корреспонденты и блогеры из команды издания ничего с этих денег не получили.

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Позднее Леонид Зильберг — еще один сыктывкарский бизнесмен, совладелец «7х7» и независимого пространства «Револьт центр» — заявил, что авторов «Семерки» и не планировали привлекать к проектам, на которые тратили средства: именно потому там и фигурирует другая компания. Однако подробностей, на что все же уйдет грант, он не дал.

«Журналистская правда» посвятила большое расследование «бизнесу на идеях» Павла Андреева, упомянув, в том числе о сексуальном скандале 2020 года, когда директора издания, регулярно освещающего феминистские темы, 22-летняя Софья Орлова обвинила в домогательствах.

Андреев чуть позже извинился перед девушкой, которой мог причинить эмоциональный дискомфорт навязчивым «флиртом», хотя и обозначил, что за свои желания ему не стыдно. Показательно, что юрист Фонда Генриха Белля Эрнест Мезак, который консультировал потерпевшую и помог ей предать историю огласке, после был уволен из организации, а три его доверителя по искам в ЕСПЧ разорвали контакты.

Издание задало хороший вопрос, чем же так важен Андреев, что правозащитная структура из Германии предпочла встать на его сторону и закрыть глаза на поведение, идущее вразрез с новым европейским этикетом.

С поддержкой «Обмена» и Госдепа

Зильберг и Андреев контактируют не только с международными правозащитными структурами, но и с зарубежными чиновниками высокого ранга. На открытие «Револьт-центра» в 2019 году приезжали дипломаты из ЕС и США. Зильберг объяснил их присутствие значением имени советского математика и диссидента Револьта Пименова, в честь которого назвали центр.

Но благодаря коллективу программы «Детали недели» всплыла финансовая заявка на имя бывшего генконсула США в Санкт-Петербурге Томаса Лири, оформленная Павлом Андреевым. Андреев планировал потратить их на медиапроекты, призванные «противостоять негативному информационному фону, ухудшающему отношения между странами». Он подразумевал размещение контента в интернете и активность на базе «Револьт-центра», который там указан стратегическим партнером.

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Содержание и информационную политику предлагали формировать американской стороне, соискатель обязывался предоставлять грантодателю все материалы, связанные с реализацией этого гранта.

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Получил Андреев или нет свои деньги — 58 тысяч 700 долларов — неизвестно. Но Лири побывал на открытии «Револьт-центра», а в 2020 году там прошло несколько мероприятий с весьма интересными гостями: Алексеем Венедиктовым, Владимиром Кара-Мурзой, Мариной Литвинович.

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В предвыборной кампании в Коми центр тоже поучаствовал — на площадке регулярно проходили дебаты кандидатов в парламент республики.

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А в июне 2021 года там выступила с лекцией о коррупции в России и трудностях тех, кто с ней борется, представитель «Трансперенси интернешнл» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Елена Панфилова.

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Журналисты ФАН указывали и на связь Павла Андреева с проектом «Обмен» — глобальной сетью обмена контентом оппозиционных медиаструктур и «Пражской медиашколой» через «Медиасеть». Он участвовал в серии образовательных вебинаров «Элементы журналистики», прошедшей с 13 по 16 апреля 2021 года в качестве представителя «7х7» — СМИ-партнера «Кавказского узла» (региональный проект иноагента «Мемориал»).

Владелец издания Григорий Шведов через подконтрольные организации получил гранты и переводы от признанного нежелательной организацией «Национального фонда в поддержку демократии», посольства Нидерландов, зарегистрированных в Молдавии и США НКО на сумму 40 миллионов рублей.

Сам Андреев в интервью говорил, что его издание не будет работать на территории Северного Кавказа, так как их аудитории не пересекаются. Однако в скандальной истории с грантом на полмиллиона от Еврокомиссии его подпись стоит под документом, а в качестве получателя указан «Центр социально-маркетинговых исследований и технологий», директором которого является Григорий Шведов. Кроме того, и «7х7», и «Кавказский узел» являются участниками «Синдиката» — аналогичной «Обмену» сети распространения контента, созданной «Новой газетой» для российских СМИ.

Заинтересованные в дестабилизации обстановки в России иностранные структуры не скрывают, что намерены плотнее работать не только в Москве и Петербурге, но и в провинции, воспитывая новых активистов под прикрытием общественно значимой тематики, развития культуры, краеведения в регионах, создания привлекательных для молодежи событий и обучающих проектов с декларированными благими целями. Возросшая активность в этом направлении позволяет предположить, что стратегия вовсю реализуется, а региональные СМИ соответствующей тематики приобрели особое значение.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Организация, выполняющая функции иностранного агента