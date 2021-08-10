Отец футболиста Лионеля Месси подтвердил его переход из «Барселоны» в «ПСЖ»

Париж, 10 августа. Хорхе Месси сообщил, что его сын Лионель отправился я в Париж из-за перехода из футбольного клуба «Барселона» в «ПСЖ».

Ожидается, что Лионель Месси подпишет двухлетний контракт с клубом «ПСЖ». Отец футболиста отказался называть имя виновного в его уходе из стана каталонцев.

«Спросите у «Барселоны"», — лаконично высказался Хорхе Месси в беседе с порталом La Sexta.

Предполагается, что зарплата нападающего за игру в «ПСЖ» составит 35 миллионов евро. Более точная информация появится после подписания договора. Лионель Месси объявил об уходе из «Барсеоны» в первой половине августа. Футболист признался, что никогда и подумать не мог о смене клуба за который выступал в течение всей карьеры.

Журналист Николо Скира на личной странице в Twitter сообщил, что Месси уже находится в столице Франции, где готовится подписать контракт с «Пари Сен-Жермен».